Белорусскую церковь в Лондоне выдвигают на всемирный конкурс «Здание года» 23.01.2018, 13:23

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Церковь уже выиграла семь архитектурных премий.

Популярнейший в мире сайт об архитектуре ArchDaily.com включил белорусскую церковь в Лондоне в конкурс «Здание года». Победителя определит онлайн-голосование, которое продлится от сегодня до 31 января, передает «Радыё Свабода».

Как сказал Цзывай Со, архитектор белорусской церкви в Лондоне, в отборе участвуют более 3500 зданий со всего мира. В прошлом году победителями в конкурсе ArchDaily стали всемирно известные архитекторы как Нормен Фостер (Norman Foster) и Ричард Роджерс (Richard Rogers). Лучшим религиозным зданием была признана часовня Святого Бернарда в Аргентине.

«Как хорошо было бы, если бы «Здание года» было названо в честь Беларуси», - сказал Цзывай.

Это очередная престижная номинация, на которую выдвигается белорусская церковь в Лондоне. Она была освещена в декабре 2016 года. В прошлом году церковь попала в число 50 лучших зданий Лондона по версии Королевского института британских архитекторов, была в списке наиболее энергоэффективных зданий Лондона. Всего церковь выиграла семь архитектурных премий, еще в дюжине конкурсов она попадала в шорт-листы и выходила в финал.

Цзыўай Со

«Сейчас белорусская церковь - популярнейшее здание в Лондоне, - говорит Цзывай Со. - Я получаю письма от многих людей, кто просит провести для них экскурсию.

Одним из наибольших достижений сам архитектор считает победу в конкурсе, который проводился организацией New London Architecture. Благодаря общественной поддержке белорусская церковь выиграла конкурс «Народный выбор». К онлайн-голосования тогда присоединились белорусские посольства по всему миру, общественные организации и многие публичные лица.

«Компания была очень успешнрй, потому что белорусская церковь выиграла с большим преимуществом», - сказал Цзывай.

Архитектор надеется на поддержку во всемирном конкурсе от ArchDaily. До конца этой недели проходит выдвижение номинантов. Чтобы белорусская церковь попала в следующий этап, следует зарегистрироваться на сайте по ссылке и выделить церковь на номинацию. Если она наберет достаточное количество голосов, с 1 по 7 февраля будет проходить непосредственно голосование.

«Надеюсь, белорусы могут помочь нам еще раз, - сказал Цзывай. - Мы бы не выиграли прошлый конкурс без их участия».