Как выглядят частные дома, претендующие на звание лучшего здания года 23.01.2018

2,320

В номинации «Лучшее религиозное здание» будет бороться белорусская церковь в Лондоне.

Ежегодно один из самых посещаемых и влиятельных сайтов в области архитектуры проводит конкурс на лучшие здания года. Уже девятый год подряд портал собирает невероятные архитектурные проекты по всему миру и предлагает читателям проголосовать за самые достойные. В этот раз за почетное звание будут бороться архитекторы со всего мира, работы которых разбиты на пятнадцать номинаций. Одна из них — частные дома, пишет «Онлайнер».

Голосование за лучшие работы началось сегодня и продлится до 31 января. После окончания онлайн-голосования станут известны пятнадцать победителей. В прошлом году за престижное звание боролось около 3000 проектов, за которые свои голоса отдали более 75 000 интернет-пользователей. В этом году список участников расширился до 3500 проектов.

В 2018-м белорусам тоже стоит гордиться: в номинации «Лучшее религиозное здание» будет бороться белорусская церковь, построенная в Лондоне. Проголосовать за нее можно здесь.

Что же касается частного домостроения, то в списке претендентов оказалось сразу 60 домов. Белорусских среди них, к сожалению, нет, но посмотреть определенно есть на что. С полным списком номинированных проектов можно ознакомиться на сайте archdaily.com.

House 24/Park + Associates (Сингапур)

House in the Outskirts of Brussels / SAMYN and PARTNERS (Бельгия)

The Rock/Atelier Général (Канада)

Maison sur le Lac / ACDF Architecture (Канада)

The House by the Trees / MODO Designs (Индия)

Residence in Crete / Tense Architecture Network (Греция)

MeMo House / BAM! arquitectura (Аргентина)

Alto San Francisco House / CAW Arquitectos (Чили)

Green Houses – Strijp R / Eek en Dekkers (Нидерланды)

Country House / zaa (Италия)