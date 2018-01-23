Сколько призовых получат белорусские олимпийцы? 4 23.01.2018, 20:16

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Замминистра спорта и туризма рассказал о том, какие премиальные получат призеры Игр в Пхенчхане.

Заместитель министра спорта и туризма и шеф белорусской миссии на Олимпиаде в Пхенчхане Александр Барауля рассказал о том, какие премиальные получат призеры Игр-2018, передает by.tribuna.com

«Они определены уже давно. За золотую медаль спортсмен получит 150 тысяч долларов, за серебро – 75, за бронзу – 50. Суммы очень внушительные. Государство спортсменов не обижает ни до Олимпиады, ни во время, ни после. Но материальный стимул, каким бы важным он ни казался, как мне думается, не должен быть первоосновой и занозой сидеть в голове. Победы рождаются благодаря чему-то гораздо большему, чем просто финансовый расчет и желание заработать. Это ни для кого, я думаю, не секрет», – сказал Барауля.