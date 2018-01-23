Сельчанин в Гродненском районе облил себя бензином и требовал журналистов 23.01.2018, 23:19

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Журналисты отвлекли его и вызвали МЧС.

Житель одной из деревень Гродненского района облил себя бензином и грозился совершить суицид. Предотвратить трагедию помогли грамотные действия журналистов и силовиков, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

58-летний мужчина сделал звонок в редакцию газеты «Гродненская правда» и сообщил, что намеревается совершить суицид. Одна из журналисток общалась с сельчанином, а ее коллеги в этот момент оповестили об инциденте соответствующие службы.

В деревню оперативно приехали сотрудники МЧС и милиции.

Как рассказал начальник районного отдела внутренних дел Геннадий Сидоркевич, мужчина в очередной раз употребил алкоголь, а затем вспомнил, что местный участковый инспектор требовал завязать со спиртным, в противном случае, обещал направить в лечебно-трудовой профилакторий. Тогда сельчанин и решил привлечь к себе внимание таким вот образом.

«Журналисты в этой ситуации поступили крайне профессионально, что, в итоге, поспособствовало урегулированию ситуации», — отметили милиционеры.