Михаил Анемпадистов с инсультом попал в больницу 24.01.2018, 7:33

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Михаил Анемподистов

Фото: belsat.eu

Состояние создателя «Народного альбома» - критическое.

Как стало известно порталу TuzinFM, у создателя «Народного альбома» случился инсульт.

В ночь на 23 января Михаил Анемпадистов уснул за компьютером. Оказалось - инсульт. Его доставили в больницу. Состояние на сейчас оценивается как критическое.

Михаил Анемпадистов - один из создателей белорусской рок-поэзии, автор знаковых белорусских песен, а также дизайнер, график, поэт, публицист, фотограф. Тексты на его стихи вошли в репертуар Каси Камоцкой и группы «Новае Небе», группы N.R.M., Змитера Войтюшкевича, IQ48. Он автор концепции и текстов к «Народному альбому».