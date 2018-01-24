Внучка Елизаветы II получила на помолвку уникальное кольцо 24.01.2018, 16:24

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Фото: Reuters

Жених принцессы Евгений подарил ей кольцо с редким сапфиром падпараджа.

Принцесса Евгения, внучка британской королевы Елизаветы II, получила от своего жениха, управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка, на помолвку кольцо с редким оранжево-розовым сапфиром падпараджа, сообщает Lenta.ru cо ссылкой на The Telegraph.

Центральный овальный камень в кольце Евгении окружен бриллиантами, оправа выполнена из желтого золота. Рубин похожего розового оттенка и бриллианты украшают помолвочное кольцо матери девушки Сары Фергюссон, супруги герцога Йоркского Эндрю.

Помолвка принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, которые встречаются уже около 8 лет, состоялась в Никарагуа, свадьба пройдет осенью 2018 года.

Фото: Reuters

Сапфир падпараджа — редкая разновидность натурального ювелирного корунда оранжево-розового цвета. Название переводится с сингальского языка как «цвет лотоса». Большинство этих камней добываются на острове Шри-Ланка. Одна из разновидностей корунда — сапфир — имеет синий или лиловый оттенок, а другая — рубин — красный или темно-розовый оттенок.