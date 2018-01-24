Топ-10 самых безопасных автомобилей до $30 тысяч

Топ-10 самых безопасных автомобилей до $30 тысяч5
- 24.01.2018, 18:41
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Рейтинг безопасности составлен Страховым институтом по вопросам безопасности на дорогах (США).
К автомобилям сейчас предъявляются строгие требования по безопасности. Оказывается, можно купить новую модель с максимальной степенью безопасности. Autonews.ua предлагает топ-10 автомобилей по цене до 30 000 долларов с высоким и наивысшим рейтингом безопасности Top Safety Pick (TSP и TSP+) от Страхового института по вопросам безопасности на дорогах (IIHS, США).
1. Toyota Corolla
Toyota Corolla 2018 года имеет наивысший рейтинг безопасности с минимальным оборудованием, в которое входит, например, система Pre-Collision System.
2. Toyota Prius
Гибридный хэтчбек Toyota Prius получил рейтинг безопасности TSP+ со стандартными фарами, и с системой Pre-Collision System, которая может обнаруживать пешеходов. Базовая стоимость с оборудованием — $24,370.
3. Toyota Camry
Седан Toyota Camry имеет рейтинг безопасности TSP+ со стандартными фарами и с системой Pre-Collision System. Базовая стоимость с оборудованием — $24,390
4. Honda Accord
IIHS дал седану Honda Accord рейтинг безопасности TSP со всеми видами фар и с тормозной системой Collision Mitigation Braking System. Базовая стоимость с оборудованием — $24,460.
5. Mazda CX-5
Компактный кроссовер Mazda CX-5 получил рейтинг безопасности TSP со стандартной системой Smart City Brake Support, и с фарами, которые есть в базовой комплектации Sport. Базовая стоимость с оборудованием — $25,125
6. Mazda3
Компактный седан Mazda3 получил рейтинг безопасности TSP со стандартной системой Smart City Brake Support и с высокопроизводительными лампами модели Grand Touring. В базовой комплектации цена — $18,995. Стоимость с оборудованием – от $25,635.
7. Mazda CX-3
У компактного кроссовера Mazda CX-3 рейтинг безопасности TSP со стандартной системой Smart City Brake Support, но с опциями. В базовой комплектации цена — $21,085. Стоимость с оборудованием – от $26,140.
8. Kia Forte
Компактный седан Kia Forte рейтинг безопасности TSP+ имеет в топовой комплектации EX с пакетом Premium Plus Package. В базовой комплектации цена — $17,695. Стоимость с оборудованием – от $26,495.
9. Kia Soul
Компактный Kia Soul имеет рейтинг безопасности TSP+ в топовых комплектациях, цена на которые начинается от $26,995. В качестве опции есть пакет Primo Package.
10. Hyundai Elantra/Elantra GT
Hyundai Elantra и Elantra GT получили от IIHS рейтинг безопасности TSP в топовой комплектации. В базовой комплектации эти машины стоят от $17,835, а с оборудованием – от $27,335.