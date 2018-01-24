Топ-10 самых безопасных автомобилей до $30 тысяч 5 24.01.2018, 18:41

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Рейтинг безопасности составлен Страховым институтом по вопросам безопасности на дорогах (США).

К автомобилям сейчас предъявляются строгие требования по безопасности. Оказывается, можно купить новую модель с максимальной степенью безопасности. Autonews.ua предлагает топ-10 автомобилей по цене до 30 000 долларов с высоким и наивысшим рейтингом безопасности Top Safety Pick (TSP и TSP+) от Страхового института по вопросам безопасности на дорогах (IIHS, США).

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla 2018 года имеет наивысший рейтинг безопасности с минимальным оборудованием, в которое входит, например, система Pre-Collision System.

2. Toyota Prius

Гибридный хэтчбек Toyota Prius получил рейтинг безопасности TSP+ со стандартными фарами, и с системой Pre-Collision System, которая может обнаруживать пешеходов. Базовая стоимость с оборудованием — $24,370.

3. Toyota Camry

Седан Toyota Camry имеет рейтинг безопасности TSP+ со стандартными фарами и с системой Pre-Collision System. Базовая стоимость с оборудованием — $24,390

4. Honda Accord

IIHS дал седану Honda Accord рейтинг безопасности TSP со всеми видами фар и с тормозной системой Collision Mitigation Braking System. Базовая стоимость с оборудованием — $24,460.

5. Mazda CX-5

Компактный кроссовер Mazda CX-5 получил рейтинг безопасности TSP со стандартной системой Smart City Brake Support, и с фарами, которые есть в базовой комплектации Sport. Базовая стоимость с оборудованием — $25,125

6. Mazda3

Компактный седан Mazda3 получил рейтинг безопасности TSP со стандартной системой Smart City Brake Support и с высокопроизводительными лампами модели Grand Touring. В базовой комплектации цена — $18,995. Стоимость с оборудованием – от $25,635.

7. Mazda CX-3

У компактного кроссовера Mazda CX-3 рейтинг безопасности TSP со стандартной системой Smart City Brake Support, но с опциями. В базовой комплектации цена — $21,085. Стоимость с оборудованием – от $26,140.

8. Kia Forte

Компактный седан Kia Forte рейтинг безопасности TSP+ имеет в топовой комплектации EX с пакетом Premium Plus Package. В базовой комплектации цена — $17,695. Стоимость с оборудованием – от $26,495.

9. Kia Soul

Компактный Kia Soul имеет рейтинг безопасности TSP+ в топовых комплектациях, цена на которые начинается от $26,995. В качестве опции есть пакет Primo Package.

10. Hyundai Elantra/Elantra GT

Hyundai Elantra и Elantra GT получили от IIHS рейтинг безопасности TSP в топовой комплектации. В базовой комплектации эти машины стоят от $17,835, а с оборудованием – от $27,335.