Метрическую запись о крещении Адама Мицкевича покажут в музее истории литературы 24.01.2018, 19:35

Литературно-художественная экспозиция «Шляхецкія быліцы Адама Міцкевіча» будет открыта 1 февраля.

Увидеть метрическую запись о крещении Адама Мицкевича можно будет на выставке в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БелТА в музее.

Временная литературно-художественная экспозиция «Шляхецкія быліцы Адама Міцкевіча», посвященная 220-летию со дня рождения великого поэта, будет открыта 1 февраля. Она даст старт праздничным мероприятиям в юбилейный год.

У гостей появится уникальная возможность увидеть метрическую запись о крещении Адама Мицкевича (1798 год), метрическую запись о браке дедушки и бабушки поэта (1763 год), метрику о крещении матери писателя Варвары Маевской (1769 год). Кроме того, гостей вернисажа ждут мастер-классы от школы танцев ХІХ века «Капитель».

Фигура Адама Мицкевича, его неповторимое творчество, жизнь просветителя стали одним из самых больших достояний мировой культуры, неиссякаемым источником духовности белорусского и польского народов.