Tut.by: Сайт «Хартия-97» заблокировал Мининформ 21 24.01.2018, 19:38

3,572

Интернет-ресурс Charter97.org перестал открываться c белорусских компьютеров и смартфонов.

Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.

По данным tut.by, сайт «Хартия-97» внесен в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. Ресурс оказался в списке 24 января на основании решения Министерства информации. Блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.

О проблемах с доступом к ресурсу уже сообщили абоненты интернета от МТС, velcom и «Белтелекома».