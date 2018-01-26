Магдалену Радзивилл перезахоронят в Минске в середине февраля 26.01.2018, 14:16

Мария Магдалена Радзивилл

Получены все необходимые согласования на перезахоронение праха княгини в Минске.

Церемония пройдет в середине февраля, приедут представители семьи Радзивиллов, а также потомки Магдалены. Об этом «Радыё Свабода» сообщил инициатор мемориализации памяти знаменитых белорусов Глеб Лободенко.

По его словам, место, день и время будут объявлены позже, после согласования со священником.

Возвращение праха на родную землю и исполнение последней воли величайшей меценатки белорусской культуры начала ХХ века - чрезвычайно значимое событие для культуры Беларуси, отмечает Глеб Лободенко.

Напомним, прах Магдалены Радзивилл привезли в Минск в прошлом году 15 июля. С того времени власти и костел так и не решили, где его похоронить.

Мария Магдалена Радзивилл уехала из Беларуси в 1917 году. Последние 13 лет своей жизни провела в Швейцарии, умерла в 1945 году в городе Фрибур. Там ее и похоронили. Белорусы Швейцарии ухаживали за могилой Магдалены Радзивилл, посещали ее правнука — принца Антонио де Бурбона.

Наконец потомки Магдалeны решили, что было бы правильным перезахоронить ее прах в Беларуси. Они полагали, что наиболее соответствующим местом для этого будет костел Святых Симеона и Елены в Минске, известный как Красный костел.

Родственники Магдалины обратились в Министерство иностранных дел Беларуси. В 2016 году создали рабочую группу по перезахоронению. И хотя предполагалось, что местом последнего упокоения станет Красный костел, рабочая группа решила перевезти останки в семейный склеп Радзивиллов в Несвиже.

Потомки с выбранным местом не согласились - Магдалена никогда не была в Несвиже. Сама она происходит из рода Завишей, Радивиллом был ее муж. К тому же воля самой Магдалены - быть похороненной в Минске.