В Лондоне отыскали уникальные фотографии и письма княгини Магдалены Радзивилл 6.01.2018, 18:32

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Сегодня — день памяти известной белорусской меценатки.

6 января 1945 года в швейцарском Фрибурге ушла из жизни известная белорусская меценатка Магдалена Радзивилл. В этом году накануне этой даты Алесь Сапега, лидер белорусов Швейцарии, отправился в Лондон, чтобы отыскать оригиналы переписки княгини и забытые за временем съемки, пишет nn.by.

Магдалена Радзівіл. На першым і другім здымках яна за адным і тым жа сталом

«Невядомая асоба» ў цэнтры — Магдалена Радзівіл

Дачка Магдалены ад першага шлюбу з графам Людвікам Красінскім графіня Марыя з дзецьмі. У чэрвені 2017 года яе прах пры дапамозе Алеся Сапегі быў перавезены са Швейцарыі ў Варшаву, дзе пахаваны ейны муж

«Была идея сделать фотовыставку, посвященную Магдалене Радзивилл, - рассказывает Алесь Сапега. - Мне раньше друг Анатолий Михновец презентовал книгу Александра Надсона о Магдалену «Княгиня Радзивилл и дело возрождения Унии в Беларуси». Начал читать и узнал, что письма, которые я так мечтал найти, есть в архивах библиотеки имени Франциска Скорины в Лондоне. Я позвонил белорусскому священнику Сергею Стасевичу, который там сейчас находится, и спросил, действительно ли в архивах есть материалы о Магдалене, ее переписки? Он сказал, что что-то точно есть, но что именно - не знает, надо смотреть. Тогда я спросил: «Если приеду, вы мне покажете архивы? Разрешите в них посидеть?» На что Стасевич ответил: «Конечно, приезжай. Позволим сделать копии и, может, дадим какие-то оригиналы для выставки».

Через несколько дней Сапега уже был там. Два дня он просидел в архивах: выискивал информацию про Магдалену, читал ее переписки, которых оказалось довольно много.

Фрагмент ліста княгіні Магдалены

«Я, конечно, пытался найти письма, в которых Магдалена пишет по-белорусски, но по-белорусски она только разговаривала, писала же по-польски. Вот когда они с мужем, князем Николаем Радзивиллом, переехали из Лондона в Кухтичи, то там уже все делопроизводство по ее приказу велось по-белорусски, - продолжает Александр. - В Лондоне я тоже сходил в церковь на улице Пикадилли, где Магдалена и Николай поженились».

У гэтай царкве Магдалена і Мікалай пабраліся шлюбам

Сфотографировал Алесь и здание отеля, где молодые праздновали свадьбу, это в нескольких километрах от церкви.

Будынак гатэля, дзе Магдалена і Мікалай святкавалі вяселле

Гэты ж будынак у старых архіўных хроніках

Напомним, в феврале должно пройти перезахоронение праха Магдалены Радзивилл в костеле в Минске.