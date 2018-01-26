Эксперт о декрете №1: Везде в мире помогают безработным, а в Беларуси их хотят наказать 24 26.01.2018, 15:31

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Специалист в области труда объяснила, почему и новый документ не будет работать.

С 2019 года вступит в силу обновленный декрет о «тунеядстве». Правда, теперь он уже не №3, а №1. Что поменялось, кроме номера? Во-первых, «тунеядцы» не будут платить налог в размере 20 базовых величин. Во-вторых, «социальные блага» они будут оплачивать в размере 100%, пишет kp.by.

Какие - пока неизвестно, но это точно коснется коммунальных платежей. Как будут разделять счета, если в одной квартире живет и «тунеядец», и работающий человек, чиновники говорят, что решат весной. Оставили в декрете и специальные комиссии, где будут решать, попал человек в трудную жизненную ситуацию и ему надо помочь или он бездельник и пусть платит.

Журналисты поинтересовались у эксперта ее мнение про новый декрет:

- Суть указа осталась такой же. Если человек не работает, он должен платить. Везде в мире помогают безработным, а мы их пытаемся наказать. Ни к повышению доходов бюджета, ни к стимулированию занятости такой подход не приведет, - уверена академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.

- Уже известно, что «тунеядцы» будут оплачивать стопроцентную коммуналку. Это такой хитрый ход - собрать больше денег?

- Учитывая, что в планах правительства был скорый выход на 100%-ную оплату всех коммунальных услуг, кроме отопления, возможно, сумма окажется и меньше 20 базовых величин. Но я бы все же не сбрасывала со счетов возможность введения частично платных услуг для тунеядцев в образовании и медицине.

- В декрете по-прежнему упоминаются комиссии, которые на местах будут выслушивать жизненные ситуации каждого человека. От субъективности снова не уйти?

- Это попытка «очеловечить» декрет и дать возможность людям, потерявшим работу, получить помощь. Однако пока непонятно, насколько комиссии смогут эту помощь оказать. Кроме того, пугает фраза о возможностях комиссии отправлять неработающих в лечебно-трудовые профилактории. Ведь критерии, по которым можно это сделать, и обязательность такой отправки в декрете не прописаны, что создает большое пространство для перегибов на местах.