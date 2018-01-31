Россия готовит «ответ» на «кремлевский доклад» 18 31.01.2018, 18:22

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Совет федерации созвал комиссию для подготовки закона о «суверенитете РФ».

Временная комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, определяющий понятие вмешательства в суверенитет страны. Об этом РБК сообщила соавтор документа Людмила Бокова.

«Существует множество фактов вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны, — отмечает Бокова. — Выдвигая законодательные инициативы, мы исходим из позиции зеркальности мер, которые направлены на противодействие внешнему вмешательству». По ее словам, одной из таких мер станет закрепление в законе понятий «суверенитет» и «вмешательство в суверенитет страны».

Вмешательством во внутренние дела страны сенаторы назовут «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны», сказал РБК участвовавший в работе комиссии президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин. Второй признак заключается в том, что вмешательство стремится нарушить естественный ход политического процесса в стране, уточнил он. Суверенитет — это согласно законопроекту «полновластие государства внутри страны», добавил Надеждин. «Что угрожает этому полновластию, является незаконным и имеет целью нарушить ход политического процесса, то и есть вмешательство», — говорит он.

Еще один эксперт, который работал над законопроектом, сказал РБК, что под вмешательством во внутренние дела России понимает не основанную на принципах международного права деятельность иностранных государств, юридических и физических лиц и организаций, которые пытаются изменить «основы конституционного строя, территориальной целостности состава и структуры государственной и муниципальной власти» в России.

Двое собеседников РБК в Госдуме сказали, что не слышали о разработке такого законопроекта.

Во вторник, 30 января, Минфин США передал в конгресс «кремлевский доклад» — список из 210 россиян, которые могут попасть под американские санкции. Туда попали и спикеры обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Глава Совфеда назвала список «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России.

Соответствующий ответ

Тема необходимости законопроекта возникла практически сразу после создания временной комиссии, рассказал РБК ее член сенатор Олег Морозов. Тем не менее этот законопроект станет своеобразным ответом на «кремлевский доклад», сказал РБК собеседник в аппарате Совфеда. А близкий к комиссии источник назвал документ «местью за доклад и недопуск российской сборной на Олимпиаду».

Разработка законопроекта станет ответом России на «кремлевский доклад», заявил РБК и политконсультант Дмитрий Фетисов. «Несмотря на то что доклад был воспринят российской элитой как откровенно комичный, дипломатические отношения требуют на него соответствующего ответа, и очевидно, что эта миссия будет возложена на Совет Федерации», — сказал он. Разработка этой ответной меры вряд ли инициатива Валентины Матвиенко, добавил эксперт: идея законопроекта, вероятнее всего, поступила из Кремля.

Совфед мог вполне самостоятельно решить разработать подобный законопроект, не согласна с экспертом политолог Екатерина Шульман. Верхняя палата желает монополизировать внешнеполитическую повестку, сказала она РБК, и «ради этого организована комиссия, откуда раздаются нужные декларации в нужный момент».

Ранее необходимость определить понятие вмешательства во внутренние дела не раз обсуждалась на заседании комиссии Совфеда. Об этом говорилось и в проекте доклада комиссии, о котором РБК писал в ноябре. Тогда сенаторы также решили создать «черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств» в 2000–2018 годах и «доску позора» с именами людей, навредивших российскому госсуверенитету.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года. В ее состав входят 13 сенаторов, в том числе Андрей Климов, Борис Невзоров и Олег Морозов. Цель работы — мониторинг вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России».

На заседаниях комиссии неоднократно обсуждалось давление со стороны США на российские СМИ — RT America и Sputnik. После их внесения в американский список иностранных агентов Госдума приняла закон, ограничивающий работу в России СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.

В сентябре глава комиссии Климов заявил РБК об обнаружении фактов вмешательства США в российские выборы, которые прошли 10 сентября. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что «США могут вмешаться» и в президентские выборы в России в марте 2018 года.

Доклад о подведении итогов своей работы комиссия планирует выпустить в феврале 2018 года. Там, в частности, будут перечислены факты, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России. В том же докладе будет представлен и законопроект о закреплении понятий суверенитета и вмешательства в суверенитет.