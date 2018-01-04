Польша ожидает снижения цены на российский газ 4.01.2018, 20:11

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Польша не подпишет новый контракт с «Газпромом» на невыгодных условиях.

Вице-президент польского нефтегазового концерна PGNiG Мацей Возьняк заявил, что Польша может подписать новый контракт на поставки российского газа лишь в том случае, если российская сторона предложит общепринятые рыночные условия контракта. PGNiG ожидает, что цена российского газа не будет привязана к цене нефти, передает «Радио Польша».

Мацей Возьняк подчеркнул, что Польша не может себе позволить повторить ошибки, допущенные при подписании предыдущих контрактов, которые поставили Польшу в невыгодное положение, а также усугубили энергетическую зависимость от «Газпрома».

«Мы не подпишем больше контракта, который включает в себя негативные и устаревшие положения, заключен более чем на 20 лет и его ценовая формула жестко связана с ценой нефти»,— заявил Мацей Возьняк в интервью изданию Dziennik Gazetą Prawną. Ранее концерн PGNiG сообщил о том, что получил от «Газпрома» запрос на проведение переговоров по пересмотру цен на газ.

Как сообщает газета Financial Times, поставки газа, осуществляемые российским «Газпромом» составляют 40% от общих объемов газа, которые потребляет Европа. По мнению экспертов, после того, как страны Евросоюза, в том числе Польша, стали приобретать больше газа у США, Катара и других газовых экспортеров, «Газпром» вынужден был понизить цены на поставляемый газ.