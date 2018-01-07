Эксперт: Крымский мост быстро рухнет 14 7.01.2018, 9:15

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Для этого есть несколько причин.

Не свое – не жалко. Только так можно объяснить действия России в оккупированном Крыму. Экологи бьют тревогу, ведь ситуация на полуострове значительно ухудшилась. Специалисты не исключают, что Крым из-за действий страны-агрессора ждет страшная экологическая катастрофа.

Есть ли основания для таких неутешительных прогнозов – "Обозреватель" поинтересовался у эколога Международной благотворительной организации "Екология –право – человек" Алексея Василюка.

- Насколько тревожный экологический прогноз по аннексированному Крыму?

- По сравнению с Донбассом, где продолжаются военные действия, а значит и разрушения, вызванные взрывами и пожарами, в Крыму, конечно, не так страшно. Другое дело – строительство Керченского моста. И хотя пока официальных доказательств непоправимых последствий мы не получили, отвергать подозрения о том, чем это обернется впоследствии, никто не может.

- Какие существуют основания для таких предположений?

- Ни один серьезный институт или государственная организация как России, так и Украины не предоставили одобрительного заключения о том, что Керченский мост будет экологически безопасным объектом. В России это тоже тема для дискуссий, так как многие ученые прогнозируют плохое завершение этого строительства, причем в ближайшее время.

- Какие природные факторы уже указывают на начало негативного процесса?

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- Самое очевидное – это дельфины. В Азовском море их три вида. Все они занесены в Красную книгу и охраняются на европейском уровне. Вид дельфина "Азовка" живет только в Азовском море, и ситуация для млекопитающего является критичной. Конвенция по охране китообразных содержит выделенные вокруг всей Европы точки наиболее критические для дельфинов. И самая яркая точка на карте – именно Керченский пролив.

Если там будет стоять мост, дельфины вряд ли смогут мигрировать, потому что будут избегать вибраций, которые создает строительство и транспорт. Уже сейчас значительно увеличилось количество дельфинов, которые выбрасываются на берег. Для этого вида млекопитающих невыносим шум, ведь дельфины ориентируется в пространстве за счет звука.

- А есть ли геологическая опасность?

- Именно южное побережье Крыма и Керченский пролив считаются очень сейсмологически активным участком. Невозможно спрогнозировать точные даты, но землетрясения регулярно будут происходить. На мост это также будет влиять отрицательно.

Казалось бы, так элементарно объединить Крымский полуостров с курортами Сочи, но даже в советское время никто не давал согласия на такое строительство. Если мост достроят, то он все равно быстро разрушится из-за природных факторов, одним из которых также является колоссальная миграция льда в проливе.

- Какие последствия будут для окружающей среды в случае обвала моста?

- Представить, как отреагирует море, если образуется передел в Керченском проливе, невозможно. Не думаю, что Россия сразу начнет работы по разборке деталей моста. Его просто оставят, то трудно даже предположить, что может случиться.