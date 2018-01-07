Синоптики: Сегодня вечером в Беларусь придет настоящая зима 2 7.01.2018, 12:59

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В Минске будет до пяти градусов мороза.

Синоптики предупреждают, что сегодня в Беларуси похолодает.

Если в Минске днем будет +1…+3, пройдет небольшой мокрый снег, то уже же вечеру температура воздуха опустится до минус 5. В Бресте, Гродно, Витебске также ожидается понижение температуры до минус 4.

До минус 7 градусов и гололедица ожидается в Беларуси 8 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку республики пройдет небольшой кратковременный снег. Утром местами прогнозируется слабый туман.

По северу на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер северо-западный умеренный, по северу страны порывистый. В дневные часы в отдельных районах Витебской области прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 1-7 градусов, во второй половине дня она составит от минус 2 до плюс 2 градусов.