Гид по Европе: Где купить подержанное авто в наилучшем состоянии 4 8.01.2018, 10:32

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Зачастую мифы не дают сделать правильный выбор.

Для белоруса, который решился на покупку подержанного автомобиля в Европе, выбор страны, в которой он будет искать, сравним с прорубанием тропы в джунглях стереотипов.

У нас почему-то традиционно считается, что в Германии машины самые лучшие, что во Франции машины самые плохие, в Бельгии они гнилые, а в Польше все сплошь угнанные. Иногда это правда, но зачастую мифы замыливают взгляд, лишая возможности найти действительно хороший вариант. Сайт Autonews.ua попытался составить свой мини-гайд по Европе

Автоэксперты советуют искать подержанные автомобили в тех странах, где уровень жизни выше, автомобили обслуживаются и есть история автомобиля, которую можно хоть как-то проверить. Но само собой, есть оговорка — в любой стране чем меньше ставить планку бюджета, тем в худшем состоянии будет автомобиль. И при этом совсем не обязательно, что в стране, о б/у рынке которой отзываются не очень лестно, вам не удастся найти автомобиль в приличном состоянии за разумные деньги.

Австрия

Австрия считается неплохим местом для покупки подержанного автомобиля. Машины оттуда чуть дороже, чем в Швейцарии, Франции, Италии, но будут в хорошем техсостоянии. Как-правило, у машины будет полный пакет документов. Австрийские автомобили можно часто встретить на украинском Закарпатье — по причине того, что они идут с так называемым зимним пакетом с завода (дополнительный подогрев зеркал, стекол, замков, даже в базовых комплектациях есть ESP, часто встречается автономное отопление).

Бельгия, Голландия, Люксембург

Автомобили из этих стран считаются самыми ухоженными. Особенно из Люксембурга — машина даже с пробегом 100 тыс км, если ее не гоняли «на убой», будет практически в новом состоянии. Автомобили обычно два раза в год загоняют на полный сервис и по ходу эксплуатации к ним бережно относятся. «Мы привозили Hyundai i40 2014 года с пробегом 270 тыс км. Так вот машина, что снаружи, что внутри — как будто из салона. Делались вовремя все замены масла, обслуживалась на официальном сервисе, не было никаких коцок, ничего», — говорит глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер.

Болгария

Чтобы найти в Болгарии приличный вариант, придется очень хорошо поискать. Подержанные автомобили в Болгарии стоят ощутимо ниже, чем в других странах, но дешевизна редко себя оправдывает. При выборе автомобиля стоит заручиться поддержкой независимого эксперта, чтобы он помог определить реальный пробег и есть ли скрытые дефекты.

Венгрия

В основном из Венгрии везут Audi и Volkswagen 3-5 лет, но это «двойной реимпорт»: чтобы «очистить» экологический налог, который есть в Венгрии, авто вывозят в Польшу, а из Польши продается дальше, например, в Германию. В таком случае венгерская машина может быть на 30% дешевле такой же, но для немецкого рынка.

Если говорить о среднем ценовом сегменте (например, Volkswagen Polo), то машины, как правило, «лизинги», в хорошем состоянии и вопросов к ним обычно нет. Опять же, при удаче можно найти машину на 30% дешевле, чем в Германии (чтобы хорошо сэкономить, нужно «ловить» выгодный курс форинта). Если же брать авто «в лоб», то по цене будет сопоставимо со Словакией, Чехией, но чуть дороже, чем в Польше.

Германия

Купить машину «с рук» в Германии практически не реально — большинство сделок идут через дилера. Дилеров можно поделить на три группы: те, которые продают машины немцам; те, которые продают только дилерам и на экспорт: дилеры, которые продают исключительно на экспорт.

Авто, которые немцы продают на экспорт, поступают к дилерам без всяких гарантий. То есть, ты покупаешь то, что видишь. И от того, насколько покупатель при осмотре качественно проверил автомобиль, зависит, на чем в итоге он потом будет ездить. Эти объявления на mobile.de и autoscout24.de помечены: «Только на экспорт или дилерам».

Если брать автомобиль, который продается для внутреннего рынка, то это совершенно другая история. Эти автомобили идут с сертификатами от производителя, с сертификатами независимой оценки. То есть, эти автомобили в технически намного более лучшем состоянии, у них есть определенные гарантии, что ты не купил кота в мешке.

Определенные гарантии, что подержанный немецкий автомобиль находится в хорошем состоянии, дает отметка о прохождении автомобилем официальной сертификации от производителя (к примеру BMW Premium Selection, BMW Jahreswagen (автомобиль, продаваемый работнику автомобильного завода по льготной цене с правом продажи его по истечению года)). Прежде, чем попасть на внутренний рынок, ини проходят полную диагностику, и к ним идет дополнительная гарантия на год-два. Технически эти автомобили лучше, но они и дороже.

Греция

Из Греции покупаются автомобили исключительно на экспорт (в стране есть налоговые льготы, а потому авто ввозят в страну, оно проходит налоговую оптимизацию и продается дальше).

Что касается состояния б/у авто с внутреннего греческого рынка, то они, как правило, дороже и в плохом техсостоянии — греки за автомобилями не ухаживают почти совсем, хотя, конечно, есть исключения.

Дания

Автомобили из Дании как правило имеют историю обслуживания в официальных автосервисах. Однако машины из Дании нужно дополнительно смотреть на подъемнике — из-за погодных особенностей страны. Аналогично нужно поступать с автомобилями из Швеции и Норвегии, а также с теми, которые были привезены из приморских регионов (например, из Брюгге в Бельгии) — может быть коррозия.

Стоит иметь в виду — на датских аукционах можно запросто встретить автомобили 2013 года с пробегом за 400 тыс км. Особенно это относится к дорогим машинам — Mercedes E, S классов с 2,5 литровым мотором. При этом машины будут иметь официальную историю.

Испания, Италия

Относительно новые автомобили (3-5 лет), как правило, нормально обслужены, так что хотя бы по этой части можно быть спокойным. Важно знать, что итальянские б/у автомобили, особенно те, которые продаются на экспорт, очень часто идут без каких-либо документов, что чревато проблемной историей. Особенно велики шансы нарваться на проблемный итальянский автомобиль, когда его, реимпортированы, продают турки-перекупщики в Германии.

Но в этих странах есть «ложка дегтя»: зачастую авто продаются в состоянии «свиноты» — машина может быть 2-3 летней давности, но салон после покупки приходится потом сутки чистить, чтобы он прилично выглядел.

Микространы: Сан-Марино, Монако

Не самый очевидный вариант, но эти страны считаются хорошим местом для покупки автомобиля, если он нужен в состоянии «как конфетка». В любом случае автомобили будут стоить дороже, чем той же Италии, но у них будет маленький пробег, официальное обслуживание и постоянное хранение в гараже.

Польша

В Польше автомобили — роскошь, а потому хозяева за ними очень ухаживают. Если говорить о бюджетных машинах для среднего класса 3—5 лет, то их состояние, как правило, очень хорошее. Дороги в Польше отличные, что тоже для покупателей плюс.

Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония)

Выбирать тут автомобиль лучше с помощью автоэксперта. С одной стороны, «домашние», не импортированные б/у автомобили по качеству могут быть ничем не хуже тех, на которых ездили немцы или поляки, но дадут им фору в цене. С другой стороны — эти страны — настоящая перевалочная база б/у автохлама со всей Европы. Аналитические ресурсы, занимающиеся «пробиванием» истории авто по VIN-коду заявляли, что от 30% до 70% б/у машин, которые ввозятся в Балтию из других стран, имеют безбожно скрученные пробеги.

Румыния

Автоэксперты говорят, что в Румынии можно брать исключительно машины у оптовиков, которые торгуют бывшими лизинговыми или банковскими машинами. Ситуация аналогична с Венгрией — машину нужно вывезти в страну ЕС, правильно документально «очистить» и потом ввозить. Тогда будет хорошая экономия по сравнению с любым европейским рынком, особенно у дорогих автомобилей (на Audi A8 разница может быть 5-10 тыс евро).

Однако, риск купить хлам, покупая б/у с рук или через автосалон очень велик. У такого автомобиля может быть скручен пробег, битый и крашенный корпус, он может быть в розыске в других странах ЕС. Большинство состоятельных румын покупает авто в Германии и только потом везут их домой. Поэтому румынские перекупщики торгую хламом.

Сербия

Автомобили из Сербии считаются в довольно хорошем техническом состоянии.

Словакия

«Честность» пробега и прочих документов в Словакии очень жестко проверяет государство, поэтому эта страна — хорошее место для поисков. Если автомобиль был выпущен для словацкого рынка, несколько лет поездил по стране и был выставлен на продажу — 90%, что с ним все в порядке.

Финляндия

Считается не самым лучшим местом для поиска машины. Дело в том, что машины с внутреннего финского рынка, во-первых, дорогие, во-вторых, у них большие пробеги, а в третьих, они плохо обслуживаются.

Если говорить о финском реимпорте (машины из США, Канады, Эмиратов), то он относительно дешев (машины в Финляндии не растамаживаются, а стоят на таможенном складе), то легко можно попасть на «непроходную» по белорусским стандартам машину.

Франция

За чистотой в салоне французы тоже не особо следят, но в целом у них все намного лучше, чем у итальянцев и испанцев. Много б/у авто вполне ухоженные. Если брать регионы, где нет больших городов, если автомобиль использовался на периферии, то он будет в хорошем состоянии и ухожен. А если авто использовалось фирмой — это зачастую «свинарник» с царапинами и повреждениями на корпусе.

Однако во Франции могут быть подвохи с документами — очень часто, когда автомобиль из Франции поступает на таможенный склад, начинают всплывать истории, что он заложен, в розыске и т.д. Поэтому фирмы-посредники предупреждают клиентов, что, покупая на аукционе машину из Франции, он берет на себя риск разруливать такие проблемы.

Чехия

В Чехии можно купить автомобиль 3-5 лет по очень хорошей цене, который был выпущен для чешского рынка. Но все ли в порядке с пробегом и нет ли других нюансов — это как повезет. В Чехии в этом плане нужно быть очень аккуратным. Но если машина чешская, продается у официального дилера для местного рыка, а у белоруса есть возможность осмотреть ее лично — это хороший вариант.

Швейцария

Если покупатель готов немного переплатить, то искать хорошую машину можно в Швейцарии. Там авто в хорошем состоянии и ухожены. Также считается, что в Швейцарии очень хорошее качество топлива.

Швеция

В этой стране все машины с большим пробегом. Те, у которых пробег небольшой, очень дорогие. В Швеции имеет смысл брать машину, если она будет использоваться в холодном регионе, потому, что все авто, сделанные для Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции идут с «зимним пакетом», лучше защищены от коррозии. Найти машину с маленьким пробегом в Швеции — реальная проблема, поэтому, если кто-то предлагает машину возрастом 3 года с пробегом до 100 тыс км, на такое предложение нужно смотреть очень скептически. Большинство авто 3 лет имеют пробеги 150-200 тыс км, хотя, если они хорошо обслуживались, это не такая и проблема.