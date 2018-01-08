Сточетырехлетняя американка раскрыла свой «секрет долголетия» 8.01.2018, 17:30

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Долгожительница отметила свой 104-ый день рождения 1 января.

Американка, отметившая 1 января свой 104-й день рождения, рассказала, в чем, по ее мнению, заключается секрет долголетия. Об этом сообщает издание WZZM (перевод — ria.ru).

Долгожительница Тереза Роули из штата Мичиган заявила, что дожила до 104 лет благодаря диетической коле, которую пьет не меньше одной банки в день.

"Я пью ее, потому что мне нравится. Я пойду в магазин в среду, и мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы", — сказала Роули.

Диетическая кола появилась в США в 1982 году, когда американке было 68 лет. Однако ученые не считают, что содовая продлила жизнь Роули на 36 лет, поскольку, согласно их исследованиям, этот напиток, несмотря на низкое содержание калорий, может стать причиной ожирения и диабета, а также инсульта и деменции.