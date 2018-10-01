Кто поедет от Беларуси на «Оскар»? 1 1.10.2018, 13:39

Комитет принял окончательное решение.

Фильм режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» будет представлять Беларусь на «Оскаре». Это окончательное решение оскаровского комитета нашей страны. Об этом tut.by сообщил председатель комитета Игорь Поршнев.

— Отсмотрев оба фильма, оскаровский комитет принял решение о том, что Беларусь на «Оскаре» будет представлять фильм «Хрусталь», — коротко прокомментировал решение оскаровского комитета его председатель Игорь Поршнев.

Напомним, в начале июля стало известно, что Беларусь впервые за 20 лет собирается выдвинуть фильм на «Оскар». Лента будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». После этой новости в Беларуси создали оскаровский комитет. Все это время речь шла только об одной картине — фильме «Хрусталь» Дарьи Жук. Однако в последний момент стало известно, что для просмотра оскаровским комитетом подали и другую картину — «Пес рыжий».