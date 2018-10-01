закрыть
1 октября 2018, понедельник, 14:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Кто поедет от Беларуси на «Оскар»?

1
  • 1.10.2018, 13:39

Комитет принял окончательное решение.

Фильм режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» будет представлять Беларусь на «Оскаре». Это окончательное решение оскаровского комитета нашей страны. Об этом tut.by сообщил председатель комитета Игорь Поршнев.

Отсмотрев оба фильма, оскаровский комитет принял решение о том, что Беларусь на «Оскаре» будет представлять фильм «Хрусталь», — коротко прокомментировал решение оскаровского комитета его председатель Игорь Поршнев.

Напомним, в начале июля стало известно, что Беларусь впервые за 20 лет собирается выдвинуть фильм на «Оскар». Лента будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». После этой новости в Беларуси создали оскаровский комитет. Все это время речь шла только об одной картине — фильме «Хрусталь» Дарьи Жук. Однако в последний момент стало известно, что для просмотра оскаровским комитетом подали и другую картину — «Пес рыжий».


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич