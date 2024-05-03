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В Италии разработали альтернативу коже и ткани из грибов

  • 3.05.2024, 11:49
В Италии разработали альтернативу коже и ткани из грибов

Инновационно и экологично.

Проект под названием MY-FI проводится рядом исследовательских институтов на мощностях компании Mogu, производящей мебель и домашний декор из мицелия грибов, пишет New Voice.

Основным элементом проекта является использование паутинной структуры корневой системы гриба, мицелия, для создания текстильных материалов. Мицелий растет из закваски из зерновых культур и образует мягкие, шелковистые белые нити, которые можно использовать для изготовления волокна.

Эти нити становятся прочнее и долговечнее за счет добавления химических веществ биологического происхождения, которые связывают волокна вместе. Больше о технологии можно прочесть на официальном сайте проекта.

Мицелий требует очень мало ресурсов для производства, что делает его более экологичным, чем синтетические волокна, такие как нейлон и полиэстер, производство которых увеличивает выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды микропластиком.

Для индустрии моды мягкие и водостойкие свойства мицелия так же привлекательны, как и его экологические характеристики. Компании уже использовали материал на основе мицелия для производства прототипов платьев, сумок и других аксессуаров. Однако, процесс проектирования одежды на основе материала мицелия требует адаптации к новым свойствам материала, таким как прочность и герметичность швов.

Исследователи надеются, что материал мицелия сможет предложить потребителям альтернативу коже животных и станет важным шагом к созданию более устойчивой и экологически чистой текстильной промышленности. Они акцентируют на том, что крупные бренды постоянно ищут более дружественные к окружающе среде материалы. В их числе, например, Volkswagen, второй в мире производитель автомобилей

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