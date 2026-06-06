Финляндия завершила расследование повреждения подводного кабеля в Балтийском море 6.06.2026, 1:59

В рамках дела установлены четверо подозреваемых.

Национальное бюро расследований Финляндии завершило уголовное расследование о повреждении двух подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в конце 2025 года. В рамках дела установлены четверо подозреваемых, трое из них остаются под запретом на выезд. Об этом сообщили на официальном сайте полиции Финляндии.

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 декабря 2025 года, когда были повреждены кабели компаний Elisa и Arelion, соединяющие Финляндию и Эстонию. Финские следователи вели расследование по статьям об умышленном повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах и вмешательстве в работу телекоммуникационных систем.

Под подозрение попало грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Береговая охрана Финляндии остановила судно 31 декабря после инцидента и предотвратила дальнейшее повреждение инфраструктуры.

Дело передано в прокуратуру, которая будет решать вопрос о предъявлении официальных обвинений.

В ходе следствия доказательства собирались на месте повреждения кабелей, на борту судна и с устройств членов экипажа. Расследование велось с применением как технических, так и тактических методов. Среди проведенных мероприятий были допросы, подводные обследования и широкое межведомственное сотрудничество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com