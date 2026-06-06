Лукашенко: Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры
- 6.06.2026, 3:02
Диктатор забыл о предоставлении Путину территории Беларуси для атак на Украину.
Александр Лукашенко на открытии XV Республиканского фестиваля национальных культур, который 5 июня стартовал в Гродно, заявил, что его режим не агрессор и не соагрессор.
«Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили: мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры».
Напомним, режим Лукашенко представляет территорию нашей страны России для атак на Украину.