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Лукашенко: Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры

  • 6.06.2026, 3:02
Лукашенко: Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры
Фото: Getty Images

Диктатор забыл о предоставлении Путину территории Беларуси для атак на Украину.

Александр Лукашенко на открытии XV Республиканского фестиваля национальных культур, который 5 июня стартовал в Гродно, заявил, что его режим не агрессор и не соагрессор.

«Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили: мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры».

Напомним, режим Лукашенко представляет территорию нашей страны России для атак на Украину.

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