Трамп: Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине 6.06.2026, 0:46

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Без вмешательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если лидеры Украины и России достигнут мира в войне самостоятельно, без вмешательства Вашингтона. Сам он якобы привел стороны к этим переговорам.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Американский лидер выразил уверенность, что подготовленные его администрацией компромиссы заставят стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время.

«Пусть они с этим разбираются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен», - заявил Трамп.

По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители США готовы подключиться к процессу урегулирования войны.

В то же время Трамп снова сместил акцент на финансовую сторону вопроса, напомнив, что Вашингтон больше не несет бесплатных убытков из-за поддержки Киева.

«Знаете, мы не тратим деньги. Они на самом деле покупают у нас оборудование по полной цене. Байден дал им все, просто так дал им оружие и все остальное на сотни миллиардов долларов», - пожаловался действующий лидер США, в очередной раз критикуя своего предшественника в Белом доме.

Он повторил, что этой войны «никогда не должно было быть «, однако сейчас ее нужно завершить.

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