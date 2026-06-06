Трамп: Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине
- 6.06.2026, 0:46
Без вмешательства Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если лидеры Украины и России достигнут мира в войне самостоятельно, без вмешательства Вашингтона. Сам он якобы привел стороны к этим переговорам.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.
Американский лидер выразил уверенность, что подготовленные его администрацией компромиссы заставят стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время.
«Пусть они с этим разбираются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен», - заявил Трамп.
По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители США готовы подключиться к процессу урегулирования войны.
В то же время Трамп снова сместил акцент на финансовую сторону вопроса, напомнив, что Вашингтон больше не несет бесплатных убытков из-за поддержки Киева.
«Знаете, мы не тратим деньги. Они на самом деле покупают у нас оборудование по полной цене. Байден дал им все, просто так дал им оружие и все остальное на сотни миллиардов долларов», - пожаловался действующий лидер США, в очередной раз критикуя своего предшественника в Белом доме.
Он повторил, что этой войны «никогда не должно было быть «, однако сейчас ее нужно завершить.