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Трамп высказался об отправке оружия Тайваню

  • 6.06.2026, 2:28
Трамп высказался об отправке оружия Тайваню
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Речь идет о пакете вооружений на $14 млрд.

Американская администрация пока не приняла решение о том, будет ли она передавать Тайваню пакет вооружений на общую сумму порядка $14 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

У главы Белого дома спросили, собирается ли он обсуждать данный вопрос с тайваньским руководителем.

«Я всегда могу поговорить с ним», — сказал Трамп.

15 мая Трамп заявил, что ему удалось выработать взаимопонимание с Си Цзиньпином по проблемам Тайваня и Ирана. Он рассказал, что в ходе переговоров с китайским лидером обсуждался вопрос возможных продаж американского оружия Тайваню. Решение по нему он озвучит позднее.

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