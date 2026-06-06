Американские войска в Индийском океане захватили нефтяной танкер Davina 6.06.2026, 4:58

Он находится под санкциями и шел без флага.

В ночь с 4 на 5 июня американские военные задержали в Индийском океане нефтяной танкер Davina без флага — причем судно находится под санкциями.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Армии США.

Официальный Вашингтон ввел блокаду морской торговли Ирана, в то время как представители режима аятолл обстреливают суда — чтобы не дать им пройти через Ормузский пролив у входа в Персидский залив.

«Мы будем продолжать глобальные операции по обеспечению соблюдения морского права, чтобы пресекать деятельность незаконных сетей и задерживать суда, оказывающие материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали», — заявили американские офицеры.

Как пишет Reuters, корабль Davina, класса «супертанкер», способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти, был подвергнут санкциям США в октябре 2024 года — за торговлю иранской нефтью.

Корабль, также известный под именем Lenor, в последний раз было замечено 5 июня у южного побережья острова Шри-Ланки, как показали данные проекта по отслеживанию судов MarineTraffic.

Осадка судна указывала на то, что оно было почти полностью загружено нефтяным грузом, как показали отдельные данные о перевозках, подытожили в Reuters.

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