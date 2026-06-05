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ГПСУ: Кремль сейчас активнее давит на Беларусь

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  • 5.06.2026, 22:54
ГПСУ: Кремль сейчас активнее давит на Беларусь

В Беларуси сейчас мало войск для наступления, но исключать его нельзя.

Российские войска в Беларуси есть, но пока не в достаточном количестве для наступления. Однако риск вторжения сохраняется, и пока еще Россия использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине. Об этом на брифинге 5 июня рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

«Растет угроза нашей стране из-за того, что Кремль сейчас активнее давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне против нашей страны на стороне России. Нельзя исключать ни повторного вторжения, но уже другими составляющими, ни провокации на границе с целью отвлечения нашего внимания», – сказал Демченко.

Чиновник напомнил, что продолжаются работы по укреплению украинской границы – она с Беларусью имеет общие 1000 км. Это Волынь, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области.

Хотя сухопутных операций через границу в ближайшее время не будет, российская армия, по словам Демченко, уже использует Беларусь для пусков беспилотников.

Большинство дронов – «шахедов», «гербер», – которые запускает Россия по территории Украины, заходят именно через границу с Украиной.

Часть из них может потом возвращаться в Беларусь и по территории этой страны идти дальше, для того чтобы залететь через Киевскую и Житомирскую области.

Демченко говорит, что из-за россиян уничтожается пограничная инфраструктура. Минск, однако, ни разу не осудил атаки Кремля.

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