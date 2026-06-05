Шведские ученые обучили нейросеть законам природы 5.06.2026, 22:08

Фото: Interesting Engineering

Прорыв в нанофотонике.

Исследователи Технологического университета Чалмерса разработали систему машинного обучения, которая способна проектировать современные оптические материалы в десять раз быстрее традиционных методов.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Команда вуза работает в области нанофотоники, которая сосредоточена на управлении светом в масштабах, меньших его длины волны. С помощью суперкомпьютерных симуляций ученые создают искусственные оптические материалы — те позволят сделать линзы для камер и очков легче и тоньше.

Традиционный процесс сбора информации для обучения нейросетей является медленным. Создание одной точки данных может длиться от десяти минут до часа, а полный набор требует до 40 тысяч симуляций.

Чтобы решить эту проблему, ученые интегрировали фундаментальные законы электромагнетизма непосредственно в систему. Вместо того, чтобы заставлять модель изучать эти принципы с нуля, она начинает работу с заложенным пониманием поведения света и электромагнитных полей.

«Когда мы предоставили сверхмозгу информацию о законах физики, он сразу стал намного умнее. Наши вычисления теперь занимают одну десятую времени, которое требовалось раньше», — сказал Филипп Тассин, профессор кафедры физики и астрономии.

Во время тестирования разработчики обнаружили, что интеграция знакомых уравнений не только облегчила интерпретацию предсказаний, но и значительно повысила эффективность модели.

«После того, как мы обучили сеть, мы могли попросить ее исследовать любую структуру и получить оптические свойства за миллисекунду. С этими новыми сетями мы получаем лучшие оценки и избегаем очевидных ошибок», — сказал Виктор Лилья.

Такое усовершенствование сократило время генерации данных для симуляций с 30 до 3 дней. Это позволит существенно ускорить создание оптических компонентов нового поколения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com