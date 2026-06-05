ВСУ мощным ударом уничтожили базу «Молний» в Покровске
- 5.06.2026, 21:48
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Силы обороны Украины успешно поразили позицию оккупантов в центральной части Покровска, которую те использовали для воздушной разведки и запусков беспилотников.
Об этом сообщает Charter97.org ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
По имеющейся информации военных, на днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по объекту в центре города.
Российские захватчики обустроили там точку взлета и запуска ударных БпЛА типа «Молния», а также базу подразделения авиаразведки.
«Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов», - отметили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.
Враг не оставляет попыток накопить силы и средства в Покровске, пытаясь поддерживать дальнейшие наступательные действия в полосе ответственности подразделений ДШВ.
Одним из приоритетов российской армии остается расширение сети точек управления дронами непосредственно в черте города.
Для этого оккупанты цинично используют гражданскую инфраструктуру - жилую застройку и многоэтажные дома, бетонные укрытия, подвалы и подъезды зданий.
Украинские военные отмечают, что системно обнаруживают и уничтожают подобные скрытые цели врага.