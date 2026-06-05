закрыть
5 июня 2026, пятница, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ мощным ударом уничтожили базу «Молний» в Покровске

  • 5.06.2026, 21:48
ВСУ мощным ударом уничтожили базу «Молний» в Покровске

Видео.

Силы обороны Украины успешно поразили позицию оккупантов в центральной части Покровска, которую те использовали для воздушной разведки и запусков беспилотников.

Об этом сообщает Charter97.org ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

По имеющейся информации военных, на днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по объекту в центре города.

Российские захватчики обустроили там точку взлета и запуска ударных БпЛА типа «Молния», а также базу подразделения авиаразведки.

«Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов», - отметили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Враг не оставляет попыток накопить силы и средства в Покровске, пытаясь поддерживать дальнейшие наступательные действия в полосе ответственности подразделений ДШВ.

Одним из приоритетов российской армии остается расширение сети точек управления дронами непосредственно в черте города.

Для этого оккупанты цинично используют гражданскую инфраструктуру - жилую застройку и многоэтажные дома, бетонные укрытия, подвалы и подъезды зданий.

Украинские военные отмечают, что системно обнаруживают и уничтожают подобные скрытые цели врага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина