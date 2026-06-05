Зеленский заявил, что согласовал новые спецоперации СБУ 4 5.06.2026, 21:26

1,698

Владимир Зеленский

После отказа Путина от встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, заявил, что согласовал Службе безопасности Украины новые операции.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Глава государства сообщил, что сегодня был доклад СБУ, в частности отчет по результатам за 2026 год на фронте и в операциях прежде всего.

«Воины СБУ — ЦСО А — номер один по поражениям врага на фронте с начала года. Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции», — отметил Зеленский.

Украинский президент согласовал новые спецоперации СБУ сразу после отказа российского диктатора Владимира Путина от встречи на уровне лидеров.

«Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги — они все сегодня были очень улыбчивы», — сказал Зеленский в обращении 5 июня.

Вечером 4 июня президент Украины опубликовал открытое письмо Путину. В нем он констатировал, что РФ несет серьезные потери на фронте, а сами россияне все больше недовольны атаками украинских дронов, дефицитом бензина, постоянными запретами и тому подобное.

Зеленский также подчеркнул, что Украина предлагает закончить войну «в формате между вами и нами», и предложил Путину встретиться и определить для этого четкую дату. Президент Украины отметил, что к двустороннему треку могут присоединиться другие избранные участники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com