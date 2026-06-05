Зеленский заявил, что согласовал новые спецоперации СБУ

Зеленский заявил, что согласовал новые спецоперации СБУ4
- 5.06.2026, 21:26
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После отказа Путина от встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, заявил, что согласовал Службе безопасности Украины новые операции.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
Глава государства сообщил, что сегодня был доклад СБУ, в частности отчет по результатам за 2026 год на фронте и в операциях прежде всего.
«Воины СБУ — ЦСО А — номер один по поражениям врага на фронте с начала года. Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции», — отметил Зеленский.
Украинский президент согласовал новые спецоперации СБУ сразу после отказа российского диктатора Владимира Путина от встречи на уровне лидеров.
«Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги — они все сегодня были очень улыбчивы», — сказал Зеленский в обращении 5 июня.
Вечером 4 июня президент Украины опубликовал открытое письмо Путину. В нем он констатировал, что РФ несет серьезные потери на фронте, а сами россияне все больше недовольны атаками украинских дронов, дефицитом бензина, постоянными запретами и тому подобное.
Зеленский также подчеркнул, что Украина предлагает закончить войну «в формате между вами и нами», и предложил Путину встретиться и определить для этого четкую дату. Президент Украины отметил, что к двустороннему треку могут присоединиться другие избранные участники.