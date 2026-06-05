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Беларусь разгромила Сирию

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  • 5.06.2026, 21:15
Беларусь разгромила Сирию
Фото: Максим Малиновский

Футбольный матч завершился со счетом 4:1.

Завершился товарищеский матч между сборными Беларуси и Сирии. Игра прошла на Национальном футбольном стадионе в Минске. Победу в матче со счетом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Беларуси Владислав Морозов на третьей минуте. На 11-й минуте форвард Артем Концевой удвоил преимущество хозяев, а на 48-й минуте Артем Шуманский довел счет до разгромного. На 78-й минуте Евгений Яблонский забил четвертый мяч. На 88-й минуте игрок сборной Сирии Махмуд Аль-Асвад установил окончательный счет – 1:4.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

В предыдущий раз сборные Беларуси и Сирии встречались в товарищеском матче в ноябре 2022 года. В той игре белорусская национальная команда одержала победу со счетом 1:0.

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