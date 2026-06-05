На ПМЭФ показали ИИ-ролик с Путиным в одном ряду со Екатериной II и Сталиным 2 5.06.2026, 21:06

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Фото: The Moscow Times

Диктатору РФ создают «культ личности».

Перед выступлением Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге участникам показали созданный с помощью искусственного интеллекта ролик, в котором диктатора РФ поставили в один ряд с императрицей Екатериной II и вождем СССР Иосифом Сталиным, передает The Moscow Times.

Видео продвигает тезис о том, Россия на протяжении всей своей истории выступала «силой», способной наводить порядок в периоды глобальных потрясений. Первой перед зрителями предстает Екатерина II. Закадровый голос говорит, что в 1780 году, пока Америку и Европу «штормило» из-за войны за независимость США, российская императрица предложила Декларацию вооруженного нейтралитета, защитившую право нейтральных стран на свободную морскую торговлю.

Затем на экране появляется Сталин и титр «1942 год». В эпизоде рассказывается об антигитлеровской коалиции, куда вошли СССР, США, Великобритания и Китай, и подчеркивается, что мировые державы смогли объединиться перед лицом общей угрозы, несмотря на идеологические противоречия.

Кульминацией ролика становится Астанинский формат — трехсторонние переговоры по урегулированию сирийского конфликта в 2015 году. В кадре показывают Путина и говорят, что именно благодаря России, которая «предложила диалог» и собрала за столом «непримиримых врагов», удалось сохранить сирийскую государственность и остановить распространение терроризма.

Ролик завершается утверждением о том, что «мир вступил в эпоху необратимых перемен», сопровождающихся конфликтами и борьбой за ресурсы, и только Россия является «силой, способной остановить эти разрушительные тенденции». «Место, где начинается диалог. Гарант того, что договоренности будут работать», — резюмируется в видео.

При этом пропаганда не упоминает, что Россия, будучи одним из подписантов Будапештского меморандума, гарантировала Украине уважение ее независимости, суверенитета и существующих границ в обмен на отказ от ядерного оружия, однако впоследствии нарушила эти обязательства, развязав войну.

Путин, выступая на форуме, заявил, что пока не собирается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил ему прекратить огонь по всей линии фронта и провести переговоры тет-а-тет на нейтральной территории. Путин отметил, что не видит «смысла» в таких контактах, поскольку, с его точки зрения, Киеву они нужны лишь для того, чтобы остановить «наступление» российских войск, тогда как Москва нацелена на долгосрочные договоренности.

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