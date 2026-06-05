В магазины Беларуси завезли тропический плод «золотой дракон»4
- 5.06.2026, 20:43
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Что за он.
В магазины страны поступило легендарное мини-манго. Это сорт «гуйфэй».
Стоимость одного кило мини-манго – 13,99.
Как сообщают читатели Tochka.by , плоды были замечены в супермаркетах Бреста, но они уже есть во многих городах страны.
Отметим, что другое название сорта «гуйфэй» – «красный золотой дракон». Это небольшие плоды с тонкой кожицей.
Что же касается вкуса, то основная нота – яркая, концентрированная сладость: медово-нектариновая, с тропическими оттенками манго и чуть абрикосово-персиковой кислинкой.
А вот аромат интенсивный, цветочный, очень манговый, иногда с легкой карамельной нотой.
В целом «гуйфэй» считается одним из самых изысканных тропических сортов в мире.