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В магазины Беларуси завезли тропический плод «золотой дракон»

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  • 5.06.2026, 20:43
  • 1,810
В магазины Беларуси завезли тропический плод «золотой дракон»

Что за он.

В магазины страны поступило легендарное мини-манго. Это сорт «гуйфэй».

Стоимость одного кило мини-манго – 13,99.

Как сообщают читатели Tochka.by , плоды были замечены в супермаркетах Бреста, но они уже есть во многих городах страны.

Отметим, что другое название сорта «гуйфэй» – «красный золотой дракон». Это небольшие плоды с тонкой кожицей.

Фото: tochka.by

Что же касается вкуса, то основная нота – яркая, концентрированная сладость: медово-нектариновая, с тропическими оттенками манго и чуть абрикосово-персиковой кислинкой.

Фото: tochka.by

А вот аромат интенсивный, цветочный, очень манговый, иногда с легкой карамельной нотой.

В целом «гуйфэй» считается одним из самых изысканных тропических сортов в мире.

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