Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси
- 5.06.2026, 21:38
Будет не жарко.
В эти выходные погода вряд ли порадует тех, кто собирался отдохнуть на природе. В общем будет не холодно, но вот осадки могут испортить отдых. Особенно в субботу, предупредили в Белгидромете.
Дожди с грозами и не жарко. Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси
В субботу, 6 июня, в Беларуси ожидается очень влажный день из-за малоподвижного атмосферного фронта, который принесет в большинство регионов дожди, грозы, а местами и сильные ливни. Причем часто это будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с.
В воскресенье станет чуть спокойнее, хотя дожди по-прежнему будут периодически идти в разных районах страны. Погода ожидается преимущественно облачной с прояснениями.
Что касается температуры воздуха, то в субботу будет чуть теплее: ночью +10...+16°С, а днем от +18 до +24°С. Причем по востоку страны ожидается даже до +28°С.
В воскресенье минимальная температура ночью ожидается в диапазоне +8...+14°С, местами до +16°С, а максимальная днем от +18 до +25°С.