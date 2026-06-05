Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси 5.06.2026, 21:38

Будет не жарко.

В эти выходные погода вряд ли порадует тех, кто собирался отдохнуть на природе. В общем будет не холодно, но вот осадки могут испортить отдых. Особенно в субботу, предупредили в Белгидромете.

Дожди с грозами и не жарко. Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси

В субботу, 6 июня, в Беларуси ожидается очень влажный день из-за малоподвижного атмосферного фронта, который принесет в большинство регионов дожди, грозы, а местами и сильные ливни. Причем часто это будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с.

В воскресенье станет чуть спокойнее, хотя дожди по-прежнему будут периодически идти в разных районах страны. Погода ожидается преимущественно облачной с прояснениями.

Что касается температуры воздуха, то в субботу будет чуть теплее: ночью +10...+16°С, а днем от +18 до +24°С. Причем по востоку страны ожидается даже до +28°С.

В воскресенье минимальная температура ночью ожидается в диапазоне +8...+14°С, местами до +16°С, а максимальная днем от +18 до +25°С.

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