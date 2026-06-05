закрыть
5 июня 2026, пятница, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси

  • 5.06.2026, 21:38
Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси

Будет не жарко.

В эти выходные погода вряд ли порадует тех, кто собирался отдохнуть на природе. В общем будет не холодно, но вот осадки могут испортить отдых. Особенно в субботу, предупредили в Белгидромете.

Дожди с грозами и не жарко. Какая погода ожидается в ближайшие выходные в Беларуси

В субботу, 6 июня, в Беларуси ожидается очень влажный день из-за малоподвижного атмосферного фронта, который принесет в большинство регионов дожди, грозы, а местами и сильные ливни. Причем часто это будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с.

В воскресенье станет чуть спокойнее, хотя дожди по-прежнему будут периодически идти в разных районах страны. Погода ожидается преимущественно облачной с прояснениями.

Что касается температуры воздуха, то в субботу будет чуть теплее: ночью +10...+16°С, а днем от +18 до +24°С. Причем по востоку страны ожидается даже до +28°С.

В воскресенье минимальная температура ночью ожидается в диапазоне +8...+14°С, местами до +16°С, а максимальная днем от +18 до +25°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина