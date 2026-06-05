Зеленский оценил ответ Путина на его открытое письмо 2 5.06.2026, 20:51

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Президент Украины назвал ответ диктатора РФ слабым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция российского диктатора Владимира Путина на открытое письмо в очередной раз подтвердила нежелание Кремля завершать войну.

Такое заявление он в вечернем обращении в пятницу, 5 июня.

«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну. Все услышали сегодняшний ответ», — заявил Зеленский.

Он назвал ответ Путина слабым.

«Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги — они все сегодня были очень улыбчивы», — сказал президент Украины.

По его словам, это означает, что денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше.

«Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира», — подытожил Зеленский.

Вечером 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В письме он констатировал, что Россия несет серьезные потери на фронте, а сами россияне все больше недовольны атаками украинских дронов, дефицитом бензина, постоянными запретами и т. д. Зеленский также отметил, что Украина предлагает закончить войну «в формате между вами и нами», и предложил Путину встретиться и определить для этого четкую дату. Президент Украины отметил, что к двустороннему треку могут присоединиться другие избранные участники.

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