Путин ответил на вопрос о зависимости России от Китая 5.06.2026, 20:30

Диктатор РФ заявил, что ему «смешно говорить на эту тему».

У России и Китая равноправные отношения, заявил диктатор РФ Владимир Путин. Так он ответил на вопрос модератора на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о «колониальных» отношениях между двумя странами.

«Мне даже смешно говорить на эту тему»,— сказал Путин. По его словам, в области энергетики доля оборудования из России превышает долю китайских поставщиков. Кроме того, Россия строит в Китае атомные электростанции, подчеркнул российский правитель.

«Разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам и друзьям, в том числе к китайским компаниям. Обмениваемся информацией, обмениваемся технологиями и будем это делать дальше»,— добавил Путин.

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