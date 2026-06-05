В Минске заметили три необычных самолета 5.06.2026, 20:09

Фото: телеграм-канал @na_vzlet_belarus

Возможно, на них будет летать «Белавиа».

На днях в телеграм-канале NaVzlet.by появилось фото трех Boeing 737−800 в бело-красной ливрее. Снимок сделан в Национальном аэропорту. Вероятно, эти воздушные суда пополнят флот «Белавиа». Однако официально авиакомпания это пока не комментировала. «Зеркало» рассказывает, что известно.

По данным сайта planespotters.net, где авиалюбители собирают информацию о самолетах, три борта прибыли в Минск 3 июня. Одному уже 12,5 года, второму — 12,7 года, третьему — 13,1 года. До того как попасть в Национальный аэропорт Минск, все они находились в ОАЭ.

— Есть страны, куда авиакомпании, которые хотят продать самолет, отправляют его на стоянку, потому что там это дешевле, чем в аэропортах их городов. Насколько мне известно, в Минск так суда не привозят, — рассуждает эксперт по транспортной тематике Дмитрий. — Из этого можно предположить, что «Белавиа» если не приобрела или взяла в лизинг эти самолеты, то плотно к ним присматривается.

По словам собеседника, в «биографии» всех этих самолетов есть объединяющие моменты. Например, первой на них стала летать Malaysia Airlines. Случилось это еще в 2013 году. С 2018-го их использовала украинская авиакомпания SkyUp Airlines. Любопытно, что сюда они попали после того, как снова побывали на заводе компании Boeing в США. Здесь, говорит эксперт, их «подшаманили».

Дмитрий отмечает, что возраст 12−13 лет для самолета «не такой и большой».

— Да и, думаю, выбора у «Белавиа» особого нет. После того как США сняли санкции, авиакомпания может заказать у Boeing самолет, но там очередь на годы вперед, — объясняет собеседник. — К тому же после заводского ремонта в 2018-м прибывшие в Минск самолеты пусть и не стали новыми, но вполне приемлемы. И так как у авиакомпании сейчас появился доступ к запчастям от производителя, нет, в принципе, вопросов, чтобы «подшаманить» суда, если понадобится.

Что еще известно?

О том, что, возможно, уже в этом году флот национального авиаперевозчика могут пополнить новые самолеты, сообщает и телеграм-канал «ОтВинта». Авторы издания обратили внимание, что недавно авиационный ресурс Skyliner Aviation зафиксировал любопытную цепочку событий: два Boeing 737−800 украинской SkyUp Airlines и один SkyUp Europe в ОАЭ сменили регистрации на гамбийские, после чего были перегнаны в Минск.

— Для Boeing 737−800 такой возраст (12−13 лет. — Прим. ред.) считается вполне рабочим, — отмечает «ОтВинта». — Подобные самолеты продолжают активно эксплуатироваться авиакомпаниями по всему миру.

Телеграм-канал напоминает, что в ноябре 2025 года министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович говорил о планах «Белавиа» приобрести к летнему сезону три-пять самолетов. Это было необходимо, «чтобы по максимуму удовлетворить спрос населения на перелеты в курортные города», объяснял руководитель ведомства.

— Официально назначение [замеченных в аэропорту] самолетов пока не раскрывается, — пишет «ОтВинта». — Однако мы с коллегами из «Авиационной антресоли» (телеграм-канал. — Прим. ред.) полагаем, что именно эти Boeing могут оказаться теми самыми бортами, о приобретении которых ранее говорили беларусские авиационные власти.

Что особенного в Boeing 737−800?

Николай (имя изменено), источник «Зеркала», объясняет, что Boeing 737−800 — один из самых массовых пассажирских самолетов в мире. По его мнению, если «Белавиа» действительно решила их приобрести, — «это самое разумное, что можно сделать».

— Деятельность компании ориентирована на магистрали ближней и средней протяженности. Это маршруты примерно на четыре-пять тысяч километров. Эту нишу закрывает Boeing 737−800, — объясняет собеседник. — Во многих компаниях это боевая штатная единица.

По его словам, такие воздушные суда могут покрыть практически всю географию полетов национального авиаперевозчика. Поэтому, продолжает он, иметь в своем парке больше таких машин целесообразно.

— Этот самолет имеет хорошие экономические показатели и загрузку (вмещает до 189 пассажиров. — Прим. ред.), — рассуждает Николай. — Помимо всего прочего, у компании есть опыт работы с такими самолетами, материально-техническая база для них.

Насколько известно собеседнику, когда в Минск поступили Airbus A330−200, «Белавиа» о них тоже не сразу сообщила.

— Из той информации, которую слышал, руководство компании какое-то время делало вид, что этих самолетов нет. Мол, они просто прилетели на авиаремонтный завод, который к «Белавиа» не имеет никакого отношения. А когда шило в мешке утаивать не получилось, тогда признали, что это их суда, — шутит Николай. — Возможно, сейчас будет такая же модель поведения.

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