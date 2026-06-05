Доминик Гашек раскритиковал участие россиян в Матче звезд НХЛ 5.06.2026, 19:40

Доминик Гашек

Фото: Global Look Press

Легендарный чешский хоккеист считает, что россияне не должны играть с игроками других стран.

Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал участие российских игроков в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), приводит его слова iSport.

«Долг всех хоккейных ассоциаций, игроки которых могли бы войти в состав сборной мира, — как можно скорее осудить дальнейшие попытки НХЛ усилить рекламу российских действий. Необходимо начать защищать игроков своей страны, которые уже находятся под давлением со стороны своих работодателей и всей НХЛ. Мы должны помочь этим ребятам немедленно, а не завтра. Мы не должны позволить НХЛ превратить их в полезных идиотов», — сказал Гашек.

По его словам, если чешский хоккеист попадет в команду с россиянином, то всю жизнь будет думать, что участвовал в «рекламе» войны.

НХЛ анонсировала, что Матч звезд в 2027 году пройдет в новом формате. Вместо традиционной игры «дивизион на дивизион» или драфта капитанов состоится «мини-чемпионат мира» по круговой системе в формате «три на три»: Канада, Финляндия, Швеция, США и «остальной мир». Журналист Зак Хайман в соцсети Х сообщил, что заместитель комиссара лиги Билл Дэйли уже подтвердил участие российских хоккеистов в составе сборной «мира».

Гашек, сам игравший в НХЛ и КХЛ, регулярно выступает против участия россиян в международных соревнованиях.

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