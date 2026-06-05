Путин рассказал, как российский бизнесмен в мае встретился с Зеленским в его резиденции 6 5.06.2026, 19:16

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Диктатор РФ отказался назвать его имя.

Один из представителей бизнес-кругов с РФ в мае посещал Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил диктатор РФ Владимир Путин во время общения с прессой в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня.

«Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов сообщил: «Меня приглашают в Киев, я хотел сообщить». Я ему говорю: «Я не могу вас посылать ни в каком качестве, этим должны заниматься соответствующие ведомства», – рассказал Путин.

Он не раскрыл имени бизнесмена, однако, по его словам, тот сообщил, что встреча была в резиденции Зеленского. Позднее он вернулся в Москву и доложил об итогах визита.

«Я с ним встретился. Кроме шелухи, самое главное: Зеленский просил о встрече. Я никогда не отказывался. Но из пустого в порожнее перекладывать – я знаю, как это бывает. Как с Минскими соглашениями, которые нужны были, чтобы выиграть время, чтобы перевооружить Украину», – сказал Путин.

Таким образом Путин ответил на вопрос об открытом письме, которое Зеленский адресовал Путину 4 июня. В нем глава Украинского государства предлагает завершить войну и провести личную встречу лидеров на нейтральной территории с международными гарантиями безопасности и привлечением посредников.

Однако Путин заявил, что «пока не видит смысла» в этом.

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