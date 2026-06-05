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Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к войскам РФ фразой «работайте, братья»

  • 5.06.2026, 18:39
  • 1,178
Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к войскам РФ фразой «работайте, братья»
Коллаж: УНИАН

Диктатор РФ намерен продолжать войну.

Диктатор России Владимир Путин в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Он сделал это во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что письме от украинского президента присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что украинский лидер пытается создать обстановку, при которой переговоры якобы будут невозможны.

Диктатор России пришел к выводу, что он должен обратиться не к украинской стороне, а российским военным, находящимся на линии фронта.

«Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!» — сказал он.

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