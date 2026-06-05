Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к войскам РФ фразой «работайте, братья» 5.06.2026, 18:39

1,178

Коллаж: УНИАН

Диктатор РФ намерен продолжать войну.

Диктатор России Владимир Путин в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Он сделал это во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что письме от украинского президента присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что украинский лидер пытается создать обстановку, при которой переговоры якобы будут невозможны.

Диктатор России пришел к выводу, что он должен обратиться не к украинской стороне, а российским военным, находящимся на линии фронта.

«Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!» — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com