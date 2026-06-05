Курс биткоина рухнул ниже $60 тысяч
- 5.06.2026, 19:23
Впервые с конца 2024 года.
5 июня курс биткоина (BTC) опустился ниже $60 тыс. за монету, потеряв за день более 6%, а сначала месяца — почти 20%. В это же время цена Ethereum (ETH) упала ниже $1,6 тыс., потеряв более 10% за день и более 20% стоимости с 1 июня.
Обе монеты обновили минимальный уровень цены, державшийся с конца 2024 года, до момента выборов президента США Дональда Трампа в ноябре 2024 года, администрация которого ориентирована на развитие криптовалют.
До этого момента минимальный годовой уровень находился на $60 тыс. по данным криптобиржи Binance, достигнутого в начале февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Общая капитализация крипторынка опустилась на те же минимальные значения, которые наблюдались в конце 2024 года, — около $2,1 трлн. Почти все крупные альткоины также потеряли в цене, снизившись на уровень вплоть до 50%.
За прошедшие 24 часа криптобиржи ликвидировали позиции 264 тыс. трейдеров на общую сумму $1,3 млрд, по данным Coinglass. Из этой суммы более $1 млрд пришлось на длинные позиции (лонги), открытые теми, кто поставил на рост курсов. Более $700 млн потерь пришлось на рынки биткоина и Ethereum.
Показатели по ликвидациям торговых позиций повторяют динамику потерь криптотрейдеров на 2 и 3 июня, когда совокупные потери составили $1,85 млрд и более $1,6 млрд соответственно.