Курс биткоина рухнул ниже $60 тысяч 5.06.2026, 19:23

Впервые с конца 2024 года.

5 июня курс биткоина (BTC) опустился ниже $60 тыс. за монету, потеряв за день более 6%, а сначала месяца — почти 20%. В это же время цена Ethereum (ETH) упала ниже $1,6 тыс., потеряв более 10% за день и более 20% стоимости с 1 июня.

Обе монеты обновили минимальный уровень цены, державшийся с конца 2024 года, до момента выборов президента США Дональда Трампа в ноябре 2024 года, администрация которого ориентирована на развитие криптовалют.

До этого момента минимальный годовой уровень находился на $60 тыс. по данным криптобиржи Binance, достигнутого в начале февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Общая капитализация крипторынка опустилась на те же минимальные значения, которые наблюдались в конце 2024 года, — около $2,1 трлн. Почти все крупные альткоины также потеряли в цене, снизившись на уровень вплоть до 50%.

За прошедшие 24 часа криптобиржи ликвидировали позиции 264 тыс. трейдеров на общую сумму $1,3 млрд, по данным Coinglass. Из этой суммы более $1 млрд пришлось на длинные позиции (лонги), открытые теми, кто поставил на рост курсов. Более $700 млн потерь пришлось на рынки биткоина и Ethereum.

Показатели по ликвидациям торговых позиций повторяют динамику потерь криптотрейдеров на 2 и 3 июня, когда совокупные потери составили $1,85 млрд и более $1,6 млрд соответственно.

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