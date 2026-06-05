В Алжире начали строить Транссахарский газопровод 5.06.2026, 20:17

Фото: Business Insider Africa

ЕС получит газ из Нигерии вместо российского.

Нигерия, Нигер и Алжир продвигают строительство газопровода длиной 4128 км, который сможет ежегодно поставлять в Европу до 30 млрд кубометров природного газа в качестве альтернативы российским энергоносителям. Об этом пишет Business Insider Africa.

В Алжире началось строительство Транссахарского газопровода, а работы на участке в Нигере, как ожидается, начнутся в 2027 году. Цель трубопровода – транспортировка нигерийского газа через Нигер в Алжир, где он соединится с существующей инфраструктурой для выхода на европейские рынки.

Транссахарский газопровод (фото – Википедия)

Впервые планы по строительству Транссахарского газопровода были предложены в 1970-х годах, периодически возобновлялись в начале 2000-х, но затем застопорились.

Проект был возобновлен на фоне высокого мирового спроса на газ и нефть, а также стремительного роста цен после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Первоначальную стоимость газопровода оценивали в $10 млрд. С тех пор его стоимость выросла и теперь, по разным оценкам, составляет от $13 млрд до $19,5 млрд.

Этот проект предоставит Нигерии новый маршрут на европейские рынки, дополнив уже экспортируемые морские перевозки сжиженного природного газа (LNG), а также укрепит роль Нигера как транзитной страны и повысит позиции Алжира как крупного поставщика в Европу.

Алжир уже обеспечивает около 12% импорта газа в Европейский Союз, что позволяет ему иметь инфраструктуру для транспортировки нигерийского газа на рынок.

В последние месяцы также продвинулся еще один региональный проект по транспортировке газа в Европу. Государственная компания Марокко рассматривает возможность привлечения средств для строительства трубопровода, который соединит месторождения в Нигерии, Сенегале и Мавритании с десятью соседними африканскими странами.

В отличие от более короткого маршрута через Сахару, трубопровод Нигерия-Марокко будет следовать вдоль атлантического побережья, прежде чем достичь Марокко. Планируется, что трубопровод будет соединен с газопроводом Магриб-Европа, который соединяет Марокко с Испанией.

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