«У него полноса синевой отдает» 4 5.06.2026, 21:02

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Анна Захарова

Фото: by_zakharova, Instagram

Белоруска рассказала, что ее сына избили толпой другие дети, потому что «тренер им сказал его наказать».

Жительница Полоцка Анна Захарова рассказала в Instagram, что ее сын Клим вернулся с тренировки по дзюдо «избитый». По ее словам, тренер СДЮШОР разрешил другим детям «наказать» его таким образом. Инцидент получил широкий резонанс, ситуацию взяли на контроль районные власти, передает «Зеркало».

«Ребенок приходит, у него полноса синевой отдает»

Анна рассказала, что ее девятилетний сын Клим занимается дзюдо в Полоцкой СДЮШОР. Однако вчерашняя тренировка обернулась инцидентом, после которого женщина решила высказаться.

— У меня пришел только что Клим домой с тренировки по дзюдо — избитый. Его избила толпа одногруппников, потому что тренер разрешил его так «повоспитывать», — рассказала женщина на видео. — У Клима не получалось сделать упражнение, тренер сказал: пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это длилось какое-то количество времени, и в конце тренировки тренер сказал: «Ну, я разрешаю вам его наказать за это».

По ее словам, произошедшее подтвердил и ее другой сын, который тренировался в этой же группе. Тот пытался заступиться за брата, но остальные дети его не подпустили.

— Вы мне, пожалуйста, объясните: это педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь? — задается вопросами беларуска. — Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.

Анна рассказала, что раньше общалась с тренером после каждой тренировки и обсуждала успехи и трудности сына.

— Какой бы он ни был фиговый там спортсмен, с поведением у него проблемы… Я иду к вам на контакт, к тренеру. Я не буду пока что называть имен. Я надеюсь, тренер все-таки выйдет ко мне на связь. Но как можно допустить такую травлю ребенка? Почему нельзя было связаться со мной и сказать, что у него проблемы? — не скрывает возмущения женщина.

«Избивать толпой — это не про спортивное поведение»

Видео Анны увидело множество людей: в Instagram его просмотрели более двух миллионов раз, в Threads — более 600 тысяч. Большинство пользователей в комментариях предлагали зафиксировать побои и добиться того, чтобы тренер понес ответственность за свои действия.

— Избивать толпой — это не про спортивное поведение и не про воспитание, — написала Анастасия. — Нельзя ни в коем случае это оставлять без последствий, это 1 000 000% ненормально. Тренер показывает, что если кто-то что-то делает не так — можно избить толпой. На месте родителей, чьи дети избивали, я бы тоже очень сильно задумалась, чему учит «тренер». Эти ребята физически развиты, и решать вопросы кулаками — это прямая дорога за решетку.

Были и те, кто видел ситуацию иначе.

— Почему мой сын должен отжиматься или приседать из-за одного уникума, который не может выполнить базовые вещи, когда мог бы тренироваться дальше? — высказалась Катерина. — Я ведь тоже не просто так его туда вожу, по крайней мере, не для того, чтобы он приседал все время из-за таких, как ваш. Какой тогда в этом смысл? Тренер обучает будущих мужчин. А если вы не смогли из него это сделать и вам это не нравится… Наденьте на Клима пачку и отправьте на танцы. Если он не тащит, может быть, это не его спорт?

«Дети приседали 150 раз, пока он не сделал упражнение»

Анонимная пользовательница в комментариях представилась сестрой одного из маленьких дзюдоистов, которые были на том самом занятии.

— Нужно было просто пройтись гуськом. С этим, к сожалению, ее ребенок не справился, — написала она. — Дети приседали 150 раз, пока он не сделал упражнение. Клим не хочет заниматься, обзывает детей, показывает средний палец и лежит под батареей. Никто его не избивал, дали подсрачник один раз, и все. И тренер постоянно пытался его вразумить, чтоб тот начал заниматься. А мама его заставляла ходить на тренировки и хотела выгнать из дома, если он не продолжит заниматься.

Анна отдельно ответила на комментарии этой пользовательницы. По ее словам, обещание выгнать не было серьезным, и ребенок хорошо это понимал. А неидеальное поведение ее сына никак не оправдывает инцидент с избиением группой.

— Даже если бы я была самая конченая мать и Клим был бы там самый отвратительный, невоспитанный ребенок в мире (хотя это не так абсолютно, и те, кто знает меня и Клима, это подтвердят, что он классный)… Даже если бы это было так, это не дает никому никакого морального права бить его. Никакого! Тем более вот так

вот в коллективе настраивать детей.

«Ведется тщательное разбирательство»

Госиздание «Полоцкий вестник» опубликовало официальный комментарий местных властей об этой ситуации.

— В настоящий момент ведется тщательное разбирательство. Соответствующие службы, включая отдел спорта Полоцкого райисполкома и руководство спортивного учреждения, включены в работу и принимают необходимые меры. Мы стремимся к максимальной открытости: как только будет получена официальная информация, мы обязательно обо всем расскажем, — говорится в публикации.

Анна рассказала в сторис, что к ней приезжал Евгений Чистяков, начальник отдела спорта Полоцкого райисполкома. По ее словам, чиновник сообщил, что ситуация «у него на карандаше», а с тренером будут «разбираться».

Также Анна поделилась, что была в поликлинике и в милиции, но не раскрыла деталей этого визита. В тот же день полочанка сообщила, что с ней связался тренер и предложил встречу. Чем она закончилась — пока неизвестно.

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