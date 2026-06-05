Школьному отличнику аннулировали результаты ЦТ 5.06.2026, 20:19

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Он опубликовал фотографии тестовых заданий в интернете.

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) аннулировал результаты централизованного тестирования одного из абитуриентов, который во время экзамена опубликовал в интернете фотографии тестовых заданий, пишет БелТА.

Согласно информации РИКЗ, ученик одной из школ Брестской области разместил в телеграм-чате вариант заданий по математике непосредственно во время проведения ЦТ. Личности администраторов этого чата также установлены.

Специальная комиссия рассмотрела случай и приняла решение аннулировать результат тестирования по математике для этого участника.

Директор РИКЗ Дмитрий Миронов отметил, что ученик ранее характеризовался положительно и был отличником. Средний балл его школьного аттестата составлял 9,1.

Также сообщается, что 6 июня должно состояться еще одно заседание комиссии, на котором будут рассматриваться другие случаи нарушений во время ЦТ.

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