Польский вице-премьер написал письмо украинцам из-за УПА 5.06.2026, 19:59

Владислав Косиняк-Камыш

Фото: EPA

Министр обороны Польши призвал власти Украины чествовать современных героев.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш написал письмо к украинскому народу, в котором призвал власти Украины пересмотреть решение по поводу подразделения ВСУ в честь УПА.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В своем обращении вице-премьер Польши отметил, что понимает потребность украинцев в «символах сопротивления, мужества и несокрушимости « на фоне войны с Россией.

«Но для поляков УПА не является нейтральным символом борьбы за свободу. Для поляков она прежде всего является символом преступлений, совершенных против беззащитного гражданского населения», - сказано в письме.

Косиняк-Камыш призвал не делать покровителями государственных формирований деятелей, которые «ранят польскую память» и способны дестабилизировать отношения между союзниками.

Министр обороны предложил украинской власти обратить внимание на нынешних воинов, которые противостоят российской агрессии на передовой.

«Сегодняшняя Украина имеет собственных героев. Имеет воинов, которые воюют под Харьковом, Запорожьем, на Донбассе и защищают украинское небо. Именно они пишут собственную большую страницу истории», - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Варшава не требует от Киева отрекаться от собственной истории. При этом польский министр добавил, что Польша ожидает понимания того, что «существуют символы», использование которых мешает сохранению доверия между государствами.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру спецопераций «Север» наименования «имени Героев УПА». Такое решение приняли за высокие результаты в выполнении боевых задач.

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не исключает возможности лишить Зеленского высшей государственной награды страны.

В МИД Украины объяснили, что Киев не намеревался оскорблять польское общество. Там отметили, что для украинцев УПА является прежде всего символом борьбы против российской имперской политики и оккупации.

Несмотря на это, в Польше прозвучали призывы заблокировать евроинтеграцию Украины из-за решения по УПА. Кроме того, власти Люблина демонтировали украинский флаг со здания городской ратуши, который был вывешен еще в 2022 году как знак поддержки Украины.

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