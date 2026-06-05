Дуров обвинил российских чиновников в бегстве айтишников и сломанном интернете 5.06.2026, 19:09

Павел Дуров

Фото: DR

Основатель Telegram раскритиковал российские власти за политику ограничений в интернете.

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал российские власти за политику ограничений в интернете. Он заявил, что блокировки связи и зарубежных сервисов не приблизили страну к «цифровому суверенитету», а привели к отъезду IT-специалистов. «Специалисты, которые могли бы создать в России операционную систему для смартфонов, в условиях сломанного интернета массово покидают страну. А без такой системы все приложения на смартфонах — "национальные" или «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android», — написал Дуров.

По его мнению, замена зарубежных сервисов на российские аналоги тоже не решает проблему технологической зависимости при сохранении американских операционных систем. «Замена "иностранных" приложений на "национальные" при сохранении американских ОС — смена упаковки без смены сути. Потемкинские деревни с привкусом коррупции», — отметил он.

Российские власти ведут борьбу с VPN-трафиком, популярными мессенджерами и соцсетями, что ударило по разработчикам программного обеспечения. Программисты стали испытывать трудности с доступом к сервисам открытого кода, системам управления, библиотекам, а также средам разработки, писал «Коммерсант» со ссылкой на IT-компании. «Речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами», — отмечал руководитель отдела администрирования и DevOps группы компаний Softline Александр Демин. По словам ведущего специалиста IT-компании «Стахановец» Алексея Миронова, трудности появились в феврале—марте 2026 года. В это время Роскомнадзор начал активно ограничивать работу мессенджера Telegram, VPN и вводить белые списки сайтов. Пользователи по всей стране сообщали о перебоях в работе мобильного интернета и цифровых сервисов: от сервисов каршеринга до сайтов банков и госплатформ. Газета «Коммерсант» оценивала потери бизнеса от перебоев связи примерно в 1 млрд рублей в день.

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