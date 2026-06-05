В Севастополе начали ограничивать продажу еды «в одни руки» 5.06.2026, 18:54

Топливный кризис в аннексированном Крыму начал влиять на розничную торговлю.

Топливный кризис в аннексированном Крыму, затрудняющий снабжение полуострова, похоже, начал влиять на розничную торговлю. В Севастополе появились ограничения на продажу ряда продовольственных товаров. Так, в супермаркете «Добрострой» покупателям разрешают приобрести не более трех бутылок растительного масла и трех пачек макарон в одни руки, следует из видео, снятого в магазине, передает The Moscow Times.

22 мая в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одни руки, ввели талоны на дизельное топливо, а позднее сообщили о «временном» отсутствии АИ-92 и АИ-95. Это произошло на фоне усиления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и фурам, доставляющим грузы в Крым по «сухопутному коридору» — трассе Р‑280 «Новороссия».

В июне «губернатор» города Михаил Развозжаев объявил о прекращении свободной продажи бензина на заправках крупнейших местных сетей «ТЭС» и «АТАН». Топливо отпускают только по ранее приобретенным талонам — не более 20 литров в одни руки. Для контроля за распределением на АЗС выставили дежурных, которые фиксируют номера всех автомобилей. Развозжаев предупредил, что без талонов устраивать очереди на этих заправках «бессмысленно», поскольку поступающее топливо будут использоваться для обеспечения экстренных и аварийных служб.

«Когда объявили о талонах, многие восприняли это как шутку. Казалось, что такое могло быть где-то в девяностых или в Советском Союзе, но не сейчас. А теперь мы фактически вернулись к системе распределения. Бензин если и есть, получить его не так просто», — говорит житель Севастополя Михаил.

31 мая ограничения на продажу топлива ввели в остальном Крыму. «Глава» республики Сергей Аксенов объявил, что бензин АИ-95 будет отпускаться только по талонам, а АИ-92 — не более 20 литров на машину с запретом залива в канистры. 4 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные. По ранее приобретенным талонам можно купить не более 20 литров в одни руки.

Топливный кризис в Крыму ударил и по туристическому сектору. Сотни отдыхающих, приехавших на авто, застряли на полуострове из-за невозможности приобрести бензин для обратной дороги. Тем временем местные жители опасаются, что топлива не будет хватать даже для повседневных нужд.

«Когда мы говорим о дефиците топлива, тут вопрос не только в тех, кто ездит на автомобилях. Тут уже растут цены на еду, продукты, на услуги. И это очень сильно влияет на все процессы в Крыму», — отмечает глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

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