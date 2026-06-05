Белорусы возмутились, что в «Евроопте» продают «халяльные» огурцы 5.06.2026, 19:03

Они стоят дороже обычных.

В интернет-магазине «Евроопта» «Е-доставка» начали продавать два вида колючих огурцов. Один из них шел с наценкой и пометкой «халяль», что очень возмутило одного из пользователей Threads, заметило издание Blizko.by.

Разница в цене была небольшая — всего 12 копеек. Но автора смущало не это, а то, что наценку сделали чисто из-за «халяльности» продукта.

«Как не налогом на халяль это можно объяснить? Может кто-то объяснит, что происходит? Огурцы тоже проходят весь этап халялизации?» — возмутился пользователь.

Фото: Blizko.by

Фото: Blizko.by

В комментариях также возмутились:

«Полный бред. Овощи всегда были халялем, при чем тут эта наценка?»

«Может это сорт другой? А надпись чисто маркетинговый ход?»

«Мясо я еще понимаю, но овощи тут при чем? Совсем с ума сошли».

«Только вчера гуглила, что такое томаты халяль. Короче, это те овощи, которые пропалывали, не ругаясь матом, и не отмечая сбор шашлыком из свинины под коньяк».

«Маркетологи недаром зарплатой пользуются».

«Это те, которые свиньим навозом не удобряют».

Халяльными продуктами называют еду и напитки, состав и процесс приготовления которых строго соответствуют нормам исламского права (шариата). К ним относится все, что не содержит свинину, мясо хищных животных и птиц, кровь, алкоголь, а также животный жир неизвестного происхождения.

Мясо получают от здоровых животных после особого ритуального забоя. Перед этим животное не должно испытывать страданий, а во время самого процесса произносится молитва. При производстве и хранении исключен контакт халяльного сырья с запрещенными продуктами. Растительные продукты по умолчанию относятся к халялю.

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