Белорусы возмутились, что в «Евроопте» продают «халяльные» огурцы
- 5.06.2026, 19:03
Они стоят дороже обычных.
В интернет-магазине «Евроопта» «Е-доставка» начали продавать два вида колючих огурцов. Один из них шел с наценкой и пометкой «халяль», что очень возмутило одного из пользователей Threads, заметило издание Blizko.by.
Разница в цене была небольшая — всего 12 копеек. Но автора смущало не это, а то, что наценку сделали чисто из-за «халяльности» продукта.
«Как не налогом на халяль это можно объяснить? Может кто-то объяснит, что происходит? Огурцы тоже проходят весь этап халялизации?» — возмутился пользователь.
В комментариях также возмутились:
«Полный бред. Овощи всегда были халялем, при чем тут эта наценка?»
«Может это сорт другой? А надпись чисто маркетинговый ход?»
«Мясо я еще понимаю, но овощи тут при чем? Совсем с ума сошли».
«Только вчера гуглила, что такое томаты халяль. Короче, это те овощи, которые пропалывали, не ругаясь матом, и не отмечая сбор шашлыком из свинины под коньяк».
«Маркетологи недаром зарплатой пользуются».
«Это те, которые свиньим навозом не удобряют».
Халяльными продуктами называют еду и напитки, состав и процесс приготовления которых строго соответствуют нормам исламского права (шариата). К ним относится все, что не содержит свинину, мясо хищных животных и птиц, кровь, алкоголь, а также животный жир неизвестного происхождения.
Мясо получают от здоровых животных после особого ритуального забоя. Перед этим животное не должно испытывать страданий, а во время самого процесса произносится молитва. При производстве и хранении исключен контакт халяльного сырья с запрещенными продуктами. Растительные продукты по умолчанию относятся к халялю.