Начинается «война городов» 2 Денис Попович

5.06.2026, 14:41

4,124

Лето-2026 будет оптимистичным.

Наступило лето, которое будет сложным, кровавым, жестоким, но... оптимистичным. Мои постоянные читатели помнят, что весной я писал, что российское наступление захлебнется, даже не начавшись. Так оно и произошло! По данным Deep State, территориальные достижения России в мае составили 14 кв. км. Это — мизер. Эффективность действий российской армии упала почти до нуля.

У нас сложная ситуация в районе Константиновки и на Покровском направлении, но я уверен, что и летняя фаза их наступления будет провальной. Более того, я даже являюсь оптимистом относительно наступательных действий Сил обороны Украины. Почему я так считаю? Ответ прост. Логистика!

Все читают новости и видят, что мы перерезаем дронами так называемый «сухопутный коридор» в Крым, а также бьем по логистическим путям в оперативной глубине на в.о.территориях Донецкой и Луганской областей. Из-за этого в Крыму уже наступил кризис снабжения, который привел к топливному коллапсу.

Существенные проблемы с горючим есть на захваченных врагом территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины. Дыхание топливного кризиса ощущается уже и на России. И причина этому — системное уничтожение российской «нефтянки». Дальше просто надо не останавливаться. Силы обороны уже пустили этому зверю кровь, и она вытекает капля за каплей, запуская в действие уже законы математики. С подорванной логистикой невозможно не то что наступать, но и воевать в принципе.

Вариантов помочь этому у россиян пока нет. Они оказались не готовы к нашим ударам на среднее расстояние. Они способны найти ответ и на этот вызов, но в условиях, когда Путину заливают в уши, что он близок к полной победе, поиск средств противодействия должен начаться с переосмысления реальности. А это трудный процесс. Он требует времени, которого у них немного.

Но, как я уже писал, мы вступили в фазу «войны городов», и это лето действительно будет сложным. Так же, как и зима, оно будет сопровождаться страшными обстрелами городов — Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы... Как и зимой, россияне будут пытаться запугать нас с вами, заставить нас повлиять на украинское военно-политическое руководство, чтобы оно пошло на условия Российской Федерации и подписало фактическую капитуляцию Украины.

Этого нельзя допустить! Нанести нам поражение военным путем они не способны. Мобилизация им не поможет. Если ее начать сейчас, то эффект от нее может быть ближе к осени, а это уже будет для них поздно.

Если мы дальше будем наращивать наш deep strike и middle strike (а я не вижу никаких причин, почему бы нам это не делать!), то перед россиянами вообще может возникнуть реинкарнация осени 2022 года. Повторяю: без логистики воевать невозможно. Без горючего остановится все. Поэтому они снова хотят взорвать тыл, чтобы достичь своих целей без боя, гуманитарным, а не военным путем. Но теперь мы способны отвечать.

Поэтому нас снова ожидает суровое и горячее лето с ракетными обстрелами тыловых городов. И снова тыл станет фронтом. Этот фронт будет проходить через наши города. Задача, как и зимой. Выстоять! Зверь должен истечь кровью. Для этого ВСУ нужно время, и мы должны его дать. И тогда до конца года горячая фаза войны может завершиться.

Это тоже был мой прогноз, и я оставляю его в силе. Тем более, что о возможном завершении горячей фазы войны именно в этом году говорю уже не только я…

Денис Попович, «Фейсбук» .

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com