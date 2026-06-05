Макрон, Мерц и Стармер встретятся с Зеленским в Лондоне 5.06.2026, 22:15

Фото: AP

Встреча состоится 7 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в Лондоне встречу c украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Эта встреча позволит им продолжить тесную координацию по нашей общей повестке дня, включающей дальнейшую поддержку Украины», — говорится в заявлении.

Как сообщал BFM TV, встреча европейских лидеров с Зеленским «предоставит возможность обсудить потенциальные переговоры с Россией».

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