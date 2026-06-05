Макрон, Мерц и Стармер встретятся с Зеленским в Лондоне
- 5.06.2026, 22:15
Встреча состоится 7 июня.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в Лондоне встречу c украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«Эта встреча позволит им продолжить тесную координацию по нашей общей повестке дня, включающей дальнейшую поддержку Украины», — говорится в заявлении.
Как сообщал BFM TV, встреча европейских лидеров с Зеленским «предоставит возможность обсудить потенциальные переговоры с Россией».