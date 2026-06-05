Доносчик Виталий Бородин проиграл суд Алле Пугачевой
- 5.06.2026, 22:02
Ему не понравился фрагмент интервью певицы, в котором она называет войну войной.
Пресненский районный суд Москвы в полном объеме отказал в удовлетворении иска доносчика Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили «Медузе» юристы, представлявшие интересы певицы.
Поводом для иска стало интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой, опубликованное на ютьюбе в сентябре 2025 года. По словам юристов, Бородин посчитал, что его честь и достоинство порочит восьмисекундный фрагмент интервью, в котором Пугачева называет войну войной и говорит: «Бородин, приготовься! Доносчики и стукачи, внимание!» Он требовал от певицы опровержения, компенсации в размере пяти миллионов рублей и удаления видео.
Защита певицы утверждала, что иск построен на «искаженной письменной фиксации устной реплики». Бородин, по словам юристов, объединил в одну фразу слова, которые в интервью разделены паузой и интонацией. Они также указали, что требование Бородина об опровержении на ютьюб-канале Катерины Гордеевой невыполнимо, так как певица не имеет к нему доступа.
В суде Бородин говорил, что никогда не слышал, чтобы его публично называли «доносчиком» или «стукачом». В ответ юристы предоставили 80 страниц публикаций в медиа, где его так называют.
Бородин в своем телеграм-канале заявил, что «выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам». Он добавил, что планирует обжаловать решение.